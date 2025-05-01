Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Олимпийский диктант: написать онлайн
Псковская область 80-летие Победы
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
«Учитель года»: В школе по любви
Задержание ректора ПсковГУ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Великие Луки к 80-летию Победы
Места силы Псковской области
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Профсоюзный Первомай
 
 
 
ещё Общество 01.05.2025 10:210 Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» 06.05.2025 18:270 МегаФон ускорил мобильный интернет для дачников и туристов в Псковском районе 06.05.2025 18:220 «Кузница»: Что делать с живодерами? ВИДЕО 06.05.2025 18:120 Пламя памяти героев-локнянцев  06.05.2025 17:480 Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове 06.05.2025 17:320 «Дневной дозор»: Как бороться с живодерством?
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 01.05.2025 16:524 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 04.05.2025 22:111 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Как бороться с живодерством?

06.05.2025 17:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с живодерством. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

За последние годы активисты организаций зоозащиты и просто неравнодушные граждане всё чаще фиксируют факты жестокого обращения с животными или их содержания в ненадлежащих условиях. Сколько уже известно случаев, когда сердобольная пенсионерка набирает к себе в квартиру по 10–20, а то и больше питомцев, которым она не в состоянии дать ни пропитание, ни должный уход, только крышу над головой, да и то в ущерб соседям. Это уже не говоря о том, что в конечном итоге животные находятся в жутчайшей антисанитарии, как и сама хозяйка.

К сожалению, мы стали всё чаще слышать и о случаях живодерства. Над бездомными животными издеваются, так как у них нет хозяина, за них некому заступиться, да и к тому же собака никому не пожалуется и за себя не постоит. Да что там бездомные животные? Явным примером живодерства стала история с собакой Мией, которую, к слову, ее же хозяева подвесили на дереве и резали ножом. Откуда у людей такая жестокость? 

Ранее, например, в советские годы, подобных историй в публичном пространстве было значительно меньше. Может быть, и отношение к животным было другое? Сейчас же, с одной стороны, зоозащитники ведут активную пропаганду гуманного отношения к животным, а в уголовном кодексе предусмотрены наказания за жестокое обращение с братьями меньшими, но актов насилия над животными фиксируется всё больше. 

Возникает ряд вопросов. Почему это социальное явление все еще существует в нашем обществе и как с этим бороться? Жестокость по отношению к животным — это отклонения в психике или проблемы с воспитанием? В какой момент мы стали забывать, что в ответе за тех, кого приручили? 

Что на этот счет думают эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова напомнила, что закон предусматривает строгие наказания для живодеров. За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, нарушение требований к содержанию животных для лиц старше 16 лет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок от трех до пяти лет, в зависимости от тяжести преступления. Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности не привлекаются, все сведения об их жестоком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о применении мер воспитательного воздействия. 

Фото: УМВД России по Псковской области

«В 2025 году по факту жестокого обращения с животными на территории региона органами предварительного следствия и следственными органами возбуждено два уголовных дела. Одно в Пскове и еще одно в Великих Луках. Еще одно уголовное дело переходящее, было возбуждено в прошлом году по факту жестокого обращения с животным в Гдове. Сейчас уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении фигуранта уголовного дела. В порядке пункта 2 части 1 статьи 439 УПК РФ. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 6 фактов. Три уголовных дела были направлены в суд для принятия решения в рамках действующего законодательства. Два уголовных дела - это факты в Великих Луках и Острове, были приостановлены за неустановлением лица, но их расследование будет продолжено в текущем году».

Очень часто Мария Величко и общественная организация зоозащиты «Шанс» сталкиваются с пассивным живодерством, особенно в частном секторе, где собаки содержатся на улице, без будок, на цепи. Собака — существо социальное, которое тоже нуждается в общении, но зачастую речи не идет даже о нормальном питании. По словам Марии Величко, в деревнях собака вообще является расходным материалом, если одна умерла — возьми другую, и как с таким отношением к животным бороться, она не знает.

Мария Величко о собаках из приюта: Такую лавину любви вы никогда не получите : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Больше мы сталкиваемся с пассивным живодерством. Это когда собаку привязывают к дереву без будки, без укрытия, без еды, без воды, без внимания. Вот это часто. Чаще всего в приют попадают бывшие домашние собаки в состоянии гораздо худшем, чем собаки в приюте и даже на улице без призора. Была у нас собака, которой прострелили три лапы из четырех, потому что он за курами охотился. Другой прострелили голову прямо в черте города. Собака потеряла глаз, но тоже выжила, пристроена, живет счастливо. Собака, которая находилась в положении, подверглась нападению "добрых людей", обливших её кипятком. Теперь она живёт в приюте. Другой собаке хозяева повязали на шее капроновый чулок, который впоследствии привёл к гниению тканей. И когда она ходила, пыталась к людям как-то прибиться, его все гнали, потому что от собаки просто воняло тухлым мясом. Его звали Блэк, он прожил жизнь у нас в приюте, его уже нет, к сожалению. Вероятно, вы помните историю о собаках, которых облили гудроном и оставили умирать. В 2018 году наши сотрудники, находившиеся на учениях, услышали вой собаки и отправились на её поиски. Они обнаружили животное, полностью покрытое гудроном. Эта история вызвала широкий резонанс в городе. Люди приходили к нам толпами, мы работали посменно, чтобы отмыть собак от гудрона. К счастью, все животные остались живы и здоровы».

Зооволонтер Василиса Иванова за время своей работы тоже часто сталкивалась с актами издевательств над животными и считает, что во многом это связано с чувством безнаказанности и низким уровнем социальной ответственности.

«В нашем регионе и вообще постоянно вижу посты в соцсетях. К сожалению, нередко случается так, что домашние питомцы оказываются на улице. Их просто выбрасывают, не заботясь о том, что животное нуждается в лечении и обследовании. Вместо того, чтобы помочь, люди предпочитают избавиться от животного и взять себе новое. Либо когда нежелательное потомство, они не стерилизуют кошку или собаку, просто кладут их в коробку. В лучшем случае подкинут под двери приюта, и без того уже переполненного, либо просто вынесут куда-то к подъезду или к какому-то общественному месту. У меня была такая ситуация, когда мне привозили новорожденных котят, их приходилось выкармливать, тратить на это десятки тысяч рублей, вместо того, чтобы люди, собственно, сами решили свои вопросы. Если бы выносились большие штрафы, рассказывалось на каждом углу, писать репортажи, были бы действительно какие-то судебные прецеденты, то люди бы понимали, что за это тоже будет ответственность. И, конечно, этого было бы намного, гораздо меньше в таких случаях».

По мнению депутата областного Собрания Алексея Севастьянова, бороться с живодерами нужно на законодательном уровне, но перед тем как ужесточать меры наказания, нужно разобраться, почему действующие работают не в полной мере.

Алексей Севастьянов: Из сложившейся в Сирии ситуации нужно сделать выводы : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Противостоять можно только в соответствии с существующими законами. К несчастью, это, вероятно, вопрос нашего образования и воспитания в семье, в школе и в детском саду. Возможно, стоит надеяться на общество. Это очень сложный вопрос, но требующий, конечно, большого внимания. Порой, действительно, ситуация доходит до безумия. Необходимо тщательно изучить текущее положение дел и оценить, насколько эффективно функционируют все имеющиеся механизмы. Важно понять, как обстоят дела с выявлением проблем и ведением документации. Это одна из мер, но её эффективность неочевидна, и нужно понять, насколько она будет результативной. Работа должна вестись постоянно, и такие факты должны освещаться, должны быть показательные, чтобы хотя бы механизм торможения включить в этом вопросе».

А вот коллега Алексея Севастьянова, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, владелица питомника английских бульдогов, считает, что меру наказания для живодеров нужно пересмотреть и ужесточить, потому что те, кто проявляет жестокость к животным, может представлять опасность для общества.

«К сожалению, психически неуравновешенные люди были всегда. И бороться здесь можно только методом неотвратимости наказания. Неизбежность наказания, я полагаю, может послужить сдерживающим фактором. Причем наказание должно быть достаточно суровым. Потому что живодерство – это проявление садистских наклонностей. И человек, если он садист, может не ограничиться животным, а следующим будет человек. Я полагаю, что необходимо переосмыслить наказания. Не имеет значения, кого ты лишил жизни. Возможно, если это было животное, то это было непреднамеренное убийство, вызванное, вероятно, садистскими наклонностями. Но, опять же, этих людей надо осуждать, давать реальные сроки, и тогда это, может быть, их остановит».

Психолог Руслана Скородумова поделилась своим профессиональным мнением о происхождении живодерства. Если у человека внутри много боли, то срабатывает защитный механизм, человек становится грубым и безразличным к чужим страданиям. А еще психолог добавила, что в жестоком мире люди более жестокие. Если мир станет добрее к детям, то и дети станут добрее к миру.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Люди стремятся причинить боль, когда сами испытывают боль. «Я не мог ничего с этим поделать, не осознавал этого и так далее». Всё это очень обострилось, начали происходить определённые вещи. Когда это происходит с детьми, мне нравится говорить о том, что ребёнка нужно отмораживать, отогревать. А когда это уже происходит со взрослыми, там всё гораздо страшнее и печальнее. Во-первых, ребенка надо отогревать. Нужно показывать ему, как это — любить, как это — быть добрым, как это — быть нежным. У нас, например, если говорить про меня конкретно, я со своими детьми перед Новым годом, когда они были маленькие, обязательно ездила в приют, мы делали подарки. Были такими Дедами Морозами для бездомных животных. Ездили в приют, где они могли играть с этими животными. Я представляла, что они будут плакать, видя маленьких щеночков, брошенных собачек и так далее. Но а как по-другому? Мы бережём сильно детей от негативных эмоций, например, мы не берём сейчас детей на кладбище. Стараемся их уберегать от каких-то вещей, от негативных эмоций. И когда у ребенка дома, например, есть животные, он видит, как его любить, что оно беззащитное, у него не поднимется рука на животное».

К сожалению, факты издевательств над животными в последнее время встречаются все чаще. Нередко пыткам подвергаются животные со стороны своих же хозяев, которые должны быть в ответе за тех, кого они приручили. Мнения наших спикеров касательно ужесточения мер наказания сегодня разделились, но в том, что живодерство — это нарыв на теле общества, который нужно удалить, их мнения сошлись. И активная позиция неравнодушных граждан, как и максимальная публичность, — возможно, один из инструментов противостояния живодерам.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 67 человек
Сюжет: Собаку в Пскове подвесили и изрезали ножом Алексей Севастьянов: Нужно оценить эффективность имеющихся мер борьбы с живодерством  «Кузница»: Что делать с живодерами? ВИДЕО Вера Короткова: Обращения по жестокому обращению с животными улетают в никуда Вера Короткова: Есть животные, которые остаются со сломанной психикой навсегда «Дневной дозор»: Как бороться с живодерством? «Кузница»: Что делать с живодерами? Пострадавшая от бывших хозяев собака Мия в Пскове готовится к новой операции Пострадавшая от своих хозяев собака в Пскове отправилась в новый дом «Хайпожоры»: «Русские витязи» в Пскове всколыхнули соцсети. ВИДЕО Фигурант уголовного дела об издевательствах над собакой в Пскове трижды судим Изрезанная в Пскове собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела Наносивший ножевые ранения собаке на стадионе «Электрон» пскович помещен в изолятор Участвовавшие в издевательствах над собакой в Пскове молодые люди находятся в отделении полиции Полицией установлены мучители собаки в районе «Электрона» в Пскове Зоозащитники обвинили хозяев в издевательствах над собакой за псковским «Электроном» По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове
06.05.2025, 19:000 Боевую кольчугу подарили Псковскому музею-заповеднику 06.05.2025, 18:300 «Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции. ВИДЕО 06.05.2025, 18:270 МегаФон ускорил мобильный интернет для дачников и туристов в Псковском районе 06.05.2025, 18:220 «Кузница»: Что делать с живодерами? ВИДЕО
06.05.2025, 18:200 План мероприятий к прибытию мощей патриарха Тихона обозначили в Великолукской епархии 06.05.2025, 18:120 Пламя памяти героев-локнянцев  06.05.2025, 17:550 Тематические экскурсии ждут гостей псковской «Ночи музеев» 06.05.2025, 17:480 Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове
06.05.2025, 17:320 «Дневной дозор»: Как бороться с живодерством? 06.05.2025, 17:310 Опубликована программа мероприятий к 226-летию Пушкина в Псковской области 06.05.2025, 17:270 Первую литургию провели в строящемся храме вблизи псковской инфекционки 06.05.2025, 17:070 Фестиваль «Локобол – 2025 – РЖД» пройдет в Пскове 10 и 11 мая
06.05.2025, 16:570 «Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области. ВИДЕО 06.05.2025, 16:520 Отопительный сезон в Бежаницком округе завершат не ранее 12 мая 06.05.2025, 16:400 Алексей Севастьянов: Нужно оценить эффективность имеющихся мер борьбы с живодерством  06.05.2025, 16:300 Сирена сработает в Гдовском районе 7 мая
06.05.2025, 16:280 Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы» 06.05.2025, 16:250 «Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции 06.05.2025, 16:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 мая 06.05.2025, 16:110 Девять женщин в Псковской области стали мамами в апреле в пятый раз
06.05.2025, 16:080 Антон Дымов: Почетно, что Псковская область участвует в эстафете Вечных огней 06.05.2025, 16:000 Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы 06.05.2025, 15:580 Портрет внука Евпраксии Вульф получил в дар музей-заповедник «Михайловское» 06.05.2025, 15:570 Почти 40 случаев кишечной инфекции зарегистрировали в Псковской области за неделю
06.05.2025, 15:560 Отопительный сезон возобновили в Невельском округе 06.05.2025, 15:440 Пять деклараций на регистрацию пляжей в Псковской области подали в этом году 06.05.2025, 15:410 Фестиваль горных видов спорта пройдет в Изборске 06.05.2025, 15:380 Антон Мороз перечислил дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
06.05.2025, 15:350 В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу 06.05.2025, 15:190 Вера Короткова: Обращения по жестокому обращению с животными улетают в никуда 06.05.2025, 15:090 Один класс закрыт на карантин в Псковской области 06.05.2025, 15:070 Выставка «… И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем» откроется в Пскове
06.05.2025, 15:030 Особый противопожарный режим сохраняется в одном муниципалитете Псковской области 06.05.2025, 15:020 «Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис» 06.05.2025, 14:590 До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 мая 06.05.2025, 14:581 Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбере
06.05.2025, 14:550 За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды 06.05.2025, 14:420 Встреча с художником-миниатюристом и иконописцем пройдёт в Изборске 06.05.2025, 14:400 Документальный спектакль к 80-летию Победы покажут сегодня псковичам 06.05.2025, 14:320 Курёха и картоха
06.05.2025, 14:250 Более 15 км береговой линии очистили от мусора в Псковской области в апреле 06.05.2025, 14:100 Шпала упала на ногу работника РЖД в Псковской области 06.05.2025, 14:010 «Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки 06.05.2025, 13:550 Более 20 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области
06.05.2025, 13:550 Вера Короткова: До сих пор не попасть в квартиру с полусотней котов на улице Инженерной в Пскове 06.05.2025, 13:490 Обновленный сквер между улицами Советской и Красноармейской в Локне посетил губернатор 06.05.2025, 13:380 На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник 06.05.2025, 13:310 А идите... на стадион!
06.05.2025, 13:220 Вера Короткова: Есть животные, которые остаются со сломанной психикой навсегда 06.05.2025, 13:160 Псковская велосипедистка стала лучшей на первенстве России в Копейске 06.05.2025, 13:130 Случаи гибели людей на пляжах в Псковской области не фиксировались уже три года — МЧС 06.05.2025, 13:110 Новую станцию скорой помощи в Локне осмотрел губернатор
06.05.2025, 13:070 Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут в Пскове 9 мая 06.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что делать с живодерами? 06.05.2025, 13:030 Три кражи из псковского ТЦ предотвратили росгвардейцы за сутки 06.05.2025, 13:000 Печорский суд оштрафовал девушку с двойным гражданством за дискредитацию ВС РФ
06.05.2025, 12:510 Стадион в Локне планируют отремонтировать ко Дню поселка 06.05.2025, 12:390 20 человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года 06.05.2025, 12:370 Денис Кузнецов: На майских праздниках объем ТКО в Псковской области увеличился 06.05.2025, 12:200 Сквер на улице Первомайской благоустраивают в Локне. ФОТО
06.05.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профилактике гибели людей на водоемах 06.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 мая 06.05.2025, 11:530 Великолучанин жестоко избил своего знакомого и отправился за решетку 06.05.2025, 11:500 Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн
06.05.2025, 11:490 Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий 06.05.2025, 11:410 Организация в Великих Луках погасила долг в 908 тысяч рублей за неуплату поставки доильного аппарата 06.05.2025, 11:350 Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей 06.05.2025, 11:280 У каждого четвертого жителя Пскова нет денег на отпуск в этом году – опрос
06.05.2025, 11:040 Грили для корейского барбекю появятся в псковском ресторане Cho 06.05.2025, 11:000 Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ 06.05.2025, 10:581 Вечный огонь вспыхнул в Локне 06.05.2025, 10:560 «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН
06.05.2025, 10:530 Совместная беговая тренировка пройдет в Пскове 6 мая 06.05.2025, 10:530 Гараж и садовый дом горели в Псковской области ночью 06.05.2025, 10:490 В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы 06.05.2025, 10:450 «Кузница»: Что делать с живодерами?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru