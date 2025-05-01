Общество

«Дневной дозор»: Как бороться с живодерством?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему борьбы с живодерством. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

За последние годы активисты организаций зоозащиты и просто неравнодушные граждане всё чаще фиксируют факты жестокого обращения с животными или их содержания в ненадлежащих условиях. Сколько уже известно случаев, когда сердобольная пенсионерка набирает к себе в квартиру по 10–20, а то и больше питомцев, которым она не в состоянии дать ни пропитание, ни должный уход, только крышу над головой, да и то в ущерб соседям. Это уже не говоря о том, что в конечном итоге животные находятся в жутчайшей антисанитарии, как и сама хозяйка.

К сожалению, мы стали всё чаще слышать и о случаях живодерства. Над бездомными животными издеваются, так как у них нет хозяина, за них некому заступиться, да и к тому же собака никому не пожалуется и за себя не постоит. Да что там бездомные животные? Явным примером живодерства стала история с собакой Мией, которую, к слову, ее же хозяева подвесили на дереве и резали ножом. Откуда у людей такая жестокость?

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Ранее, например, в советские годы, подобных историй в публичном пространстве было значительно меньше. Может быть, и отношение к животным было другое? Сейчас же, с одной стороны, зоозащитники ведут активную пропаганду гуманного отношения к животным, а в уголовном кодексе предусмотрены наказания за жестокое обращение с братьями меньшими, но актов насилия над животными фиксируется всё больше.

Возникает ряд вопросов. Почему это социальное явление все еще существует в нашем обществе и как с этим бороться? Жестокость по отношению к животным — это отклонения в психике или проблемы с воспитанием? В какой момент мы стали забывать, что в ответе за тех, кого приручили?

Что на этот счет думают эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова напомнила, что закон предусматривает строгие наказания для живодеров. За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, нарушение требований к содержанию животных для лиц старше 16 лет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок от трех до пяти лет, в зависимости от тяжести преступления. Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности не привлекаются, все сведения об их жестоком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о применении мер воспитательного воздействия.

Фото: УМВД России по Псковской области

«В 2025 году по факту жестокого обращения с животными на территории региона органами предварительного следствия и следственными органами возбуждено два уголовных дела. Одно в Пскове и еще одно в Великих Луках. Еще одно уголовное дело переходящее, было возбуждено в прошлом году по факту жестокого обращения с животным в Гдове. Сейчас уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении фигуранта уголовного дела. В порядке пункта 2 части 1 статьи 439 УПК РФ. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 6 фактов. Три уголовных дела были направлены в суд для принятия решения в рамках действующего законодательства. Два уголовных дела - это факты в Великих Луках и Острове, были приостановлены за неустановлением лица, но их расследование будет продолжено в текущем году».

Очень часто Мария Величко и общественная организация зоозащиты «Шанс» сталкиваются с пассивным живодерством, особенно в частном секторе, где собаки содержатся на улице, без будок, на цепи. Собака — существо социальное, которое тоже нуждается в общении, но зачастую речи не идет даже о нормальном питании. По словам Марии Величко, в деревнях собака вообще является расходным материалом, если одна умерла — возьми другую, и как с таким отношением к животным бороться, она не знает.

«Больше мы сталкиваемся с пассивным живодерством. Это когда собаку привязывают к дереву без будки, без укрытия, без еды, без воды, без внимания. Вот это часто. Чаще всего в приют попадают бывшие домашние собаки в состоянии гораздо худшем, чем собаки в приюте и даже на улице без призора. Была у нас собака, которой прострелили три лапы из четырех, потому что он за курами охотился. Другой прострелили голову прямо в черте города. Собака потеряла глаз, но тоже выжила, пристроена, живет счастливо. Собака, которая находилась в положении, подверглась нападению "добрых людей", обливших её кипятком. Теперь она живёт в приюте. Другой собаке хозяева повязали на шее капроновый чулок, который впоследствии привёл к гниению тканей. И когда она ходила, пыталась к людям как-то прибиться, его все гнали, потому что от собаки просто воняло тухлым мясом. Его звали Блэк, он прожил жизнь у нас в приюте, его уже нет, к сожалению. Вероятно, вы помните историю о собаках, которых облили гудроном и оставили умирать. В 2018 году наши сотрудники, находившиеся на учениях, услышали вой собаки и отправились на её поиски. Они обнаружили животное, полностью покрытое гудроном. Эта история вызвала широкий резонанс в городе. Люди приходили к нам толпами, мы работали посменно, чтобы отмыть собак от гудрона. К счастью, все животные остались живы и здоровы».

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Зооволонтер Василиса Иванова за время своей работы тоже часто сталкивалась с актами издевательств над животными и считает, что во многом это связано с чувством безнаказанности и низким уровнем социальной ответственности.

«В нашем регионе и вообще постоянно вижу посты в соцсетях. К сожалению, нередко случается так, что домашние питомцы оказываются на улице. Их просто выбрасывают, не заботясь о том, что животное нуждается в лечении и обследовании. Вместо того, чтобы помочь, люди предпочитают избавиться от животного и взять себе новое. Либо когда нежелательное потомство, они не стерилизуют кошку или собаку, просто кладут их в коробку. В лучшем случае подкинут под двери приюта, и без того уже переполненного, либо просто вынесут куда-то к подъезду или к какому-то общественному месту. У меня была такая ситуация, когда мне привозили новорожденных котят, их приходилось выкармливать, тратить на это десятки тысяч рублей, вместо того, чтобы люди, собственно, сами решили свои вопросы. Если бы выносились большие штрафы, рассказывалось на каждом углу, писать репортажи, были бы действительно какие-то судебные прецеденты, то люди бы понимали, что за это тоже будет ответственность. И, конечно, этого было бы намного, гораздо меньше в таких случаях».

По мнению депутата областного Собрания Алексея Севастьянова, бороться с живодерами нужно на законодательном уровне, но перед тем как ужесточать меры наказания, нужно разобраться, почему действующие работают не в полной мере.

«Противостоять можно только в соответствии с существующими законами. К несчастью, это, вероятно, вопрос нашего образования и воспитания в семье, в школе и в детском саду. Возможно, стоит надеяться на общество. Это очень сложный вопрос, но требующий, конечно, большого внимания. Порой, действительно, ситуация доходит до безумия. Необходимо тщательно изучить текущее положение дел и оценить, насколько эффективно функционируют все имеющиеся механизмы. Важно понять, как обстоят дела с выявлением проблем и ведением документации. Это одна из мер, но её эффективность неочевидна, и нужно понять, насколько она будет результативной. Работа должна вестись постоянно, и такие факты должны освещаться, должны быть показательные, чтобы хотя бы механизм торможения включить в этом вопросе».

А вот коллега Алексея Севастьянова, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, владелица питомника английских бульдогов, считает, что меру наказания для живодеров нужно пересмотреть и ужесточить, потому что те, кто проявляет жестокость к животным, может представлять опасность для общества.

«К сожалению, психически неуравновешенные люди были всегда. И бороться здесь можно только методом неотвратимости наказания. Неизбежность наказания, я полагаю, может послужить сдерживающим фактором. Причем наказание должно быть достаточно суровым. Потому что живодерство – это проявление садистских наклонностей. И человек, если он садист, может не ограничиться животным, а следующим будет человек. Я полагаю, что необходимо переосмыслить наказания. Не имеет значения, кого ты лишил жизни. Возможно, если это было животное, то это было непреднамеренное убийство, вызванное, вероятно, садистскими наклонностями. Но, опять же, этих людей надо осуждать, давать реальные сроки, и тогда это, может быть, их остановит».

Психолог Руслана Скородумова поделилась своим профессиональным мнением о происхождении живодерства. Если у человека внутри много боли, то срабатывает защитный механизм, человек становится грубым и безразличным к чужим страданиям. А еще психолог добавила, что в жестоком мире люди более жестокие. Если мир станет добрее к детям, то и дети станут добрее к миру.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Люди стремятся причинить боль, когда сами испытывают боль. «Я не мог ничего с этим поделать, не осознавал этого и так далее». Всё это очень обострилось, начали происходить определённые вещи. Когда это происходит с детьми, мне нравится говорить о том, что ребёнка нужно отмораживать, отогревать. А когда это уже происходит со взрослыми, там всё гораздо страшнее и печальнее. Во-первых, ребенка надо отогревать. Нужно показывать ему, как это — любить, как это — быть добрым, как это — быть нежным. У нас, например, если говорить про меня конкретно, я со своими детьми перед Новым годом, когда они были маленькие, обязательно ездила в приют, мы делали подарки. Были такими Дедами Морозами для бездомных животных. Ездили в приют, где они могли играть с этими животными. Я представляла, что они будут плакать, видя маленьких щеночков, брошенных собачек и так далее. Но а как по-другому? Мы бережём сильно детей от негативных эмоций, например, мы не берём сейчас детей на кладбище. Стараемся их уберегать от каких-то вещей, от негативных эмоций. И когда у ребенка дома, например, есть животные, он видит, как его любить, что оно беззащитное, у него не поднимется рука на животное».

К сожалению, факты издевательств над животными в последнее время встречаются все чаще. Нередко пыткам подвергаются животные со стороны своих же хозяев, которые должны быть в ответе за тех, кого они приручили. Мнения наших спикеров касательно ужесточения мер наказания сегодня разделились, но в том, что живодерство — это нарыв на теле общества, который нужно удалить, их мнения сошлись. И активная позиция неравнодушных граждан, как и максимальная публичность, — возможно, один из инструментов противостояния живодерам.

Александра Братчикова