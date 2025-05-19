Общество

Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Трудовой договор с бывшим ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной расторгнут Минобрнауки России с 13 мая, сообщили в министерстве в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.

«Трудовой договор с Ильиной Н. А. расторгнут Минобрнауки России с 13 мая 2025 года», - говорится в ответе министерства.

Напомним, в отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Смотрите также Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

8 апреля Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил. Сейчас адвокат экс-ректора Псковского государственного университета пытается оспорить постановление следователя о возбуждении уголовного дела.

Смотрите также Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела

Ранее стало известно, что Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов.

Смотрите также Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН