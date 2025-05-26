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Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая

26.05.2025 16:53|ПсковКомментариев: 0

Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на празднике «Всё лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Детей ждут конкурсы, аквагрим, воздушные шары и подарки. Палатка от клиники «Псковдент» станет местом притяжения малышей, где они смогут с пользой провести время и получить приятные сюрпризы.

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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Источник: Псковская Лента Новостей
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