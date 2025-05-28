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Общество

Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

30.05.2025 13:03|ПсковКомментариев: 0

Камера «Ростелекома» с функцией видеоанализа будет транслировать картинку с детского праздника «Все лучшее — детям!», который пройдет в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. Все желающие смогут увидеть трансляцию, перейдя по QR-коду, а также поделиться ссылкой с родными и близкими. Камера оснащена функцией распознавания лиц. Обладатель 25-й запечатлённой улыбки получит ценный приз от компании. 

«Камера будет фиксировать улыбки гостей праздника. Тот, чей снимок улыбки станет 25-м, получит специальный приз от нашей компании. Почему 25? Я думаю, вы догадались. Мы выбрали это число, так как Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет», — рассказали в «Ростелекоме». 

Любой желающий сможет посмотреть трансляцию в прямом эфире. 

«Те, кто находится вдали от праздника, будь то родственники или друзья, смогут увидеть своих близких. Для этого достаточно прислать QR-код или ссылку на трансляцию», — уточнили в компании. 

Кроме того, «Ростелеком» предложит гостям праздника сыграть в настольную игру «Безопасный интернет». Все участники настольной викторины получат в подарок саму игру и стикерпак. Технологические призы от провайдера предусмотрены и участникам других активностей праздника «Все лучшее — детям»: пауэрбанки, беспроводные зарядные устройства, термокружки и термосы. На площадке будут представители компании, которые расскажут об актуальных предложениях и акциях «Ростелекома». 

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. 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