Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

Камера «Ростелекома» с функцией видеоанализа будет транслировать картинку с детского праздника «Все лучшее — детям!», который пройдет в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. Все желающие смогут увидеть трансляцию, перейдя по QR-коду, а также поделиться ссылкой с родными и близкими. Камера оснащена функцией распознавания лиц. Обладатель 25-й запечатлённой улыбки получит ценный приз от компании.
Любой желающий сможет посмотреть трансляцию в прямом эфире.
«Те, кто находится вдали от праздника, будь то родственники или друзья, смогут увидеть своих близких. Для этого достаточно прислать QR-код или ссылку на трансляцию», — уточнили в компании.
Кроме того, «Ростелеком» предложит гостям праздника сыграть в настольную игру «Безопасный интернет». Все участники настольной викторины получат в подарок саму игру и стикерпак. Технологические призы от провайдера предусмотрены и участникам других активностей праздника «Все лучшее — детям»: пауэрбанки, беспроводные зарядные устройства, термокружки и термосы. На площадке будут представители компании, которые расскажут об актуальных предложениях и акциях «Ростелекома».
Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.
Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
Категория 0+