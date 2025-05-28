Общество

Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН

У многих псковичей утро начинается с просмотра Псковской Ленты Новостей, считает председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

«Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет. Это то издание, с которого, я думаю, у многих псковичей, в том числе у меня, начинается утро. Мы все изучаем новости, читаем, что происходит в нашем родном регионе. Я хотел бы пожелать коллективу Псковской Ленты Новостей всегда оставаться такими же объективными и интересными, давать как можно больше необычного, но очень осмысленного материала. Большое вам спасибо за ваш труд», — сказал Дмитрий Мельников.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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