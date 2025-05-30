Общество

Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустила конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка , сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.

В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.

Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая

Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове

Продолжается розыгрыш сертификатов от клиники «Здоровый ребенок» на 1000 рублей и «ПсковДЕНТ» на 5000 рублей.

Свои призы в виде зубных щеток от «ПсковДЕНТ» также получили гости праздника.

Также разыгрываются термокружки, павербанки и футболки с логотипом ПЛН.

Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

Свой приз уже получил счастливый обладатель 25-й запечатлённой улыбки от компании «Ростелеком».

Памятные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!», приуроченного к 25-летию ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 220 человек

В опросе приняло участие 220 человек

Не думаю, что доживу до старости.

Не думаю об этом. Дожить бы до старости сначала.

Буду работать до самого конца.

Строю дачу, в старости буду жить там и вести хозяйство.

Делаю упор на образование детей, они будут меня содержать.

На что вы надеетесь жить в старости?

Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове

Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!»

Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

«Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН

Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове

Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!»

Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове

За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн

Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН

Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

«Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове

Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!»

Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин

Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая

Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы

Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи

Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая

Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся

Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН

«Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая

Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна

Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая

ПЛН-25. Вверх!

Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая

Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая

Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая

Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове

Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая

Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН

Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН

Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая

Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок

Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН

Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха

Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая

Кто придумал ПЛН?

Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей

Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед

«Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно

Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить

Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН»

Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие

Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе

Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации

«ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах»

«Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН

ПЛН-25. Миллениум

Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией

Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН

Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия

«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО

Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах»

Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер»

Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда

Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны

«История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН

Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина

Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН

Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером

Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН

Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО

Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM»

Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте

Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов

Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле

Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве

Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем

Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни

Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса»

Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса»

Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН»

Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН

Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия

Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст

Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН

ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов

Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области

Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН

Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников

Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона

Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН…

Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН

Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН»

ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

«Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО

Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально

ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова