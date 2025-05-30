Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Памятные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!», приуроченного к 25-летию ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Свой приз уже получил счастливый обладатель 25-й запечатлённой улыбки от компании «Ростелеком».
Также разыгрываются термокружки, павербанки и футболки с логотипом ПЛН.
Свои призы в виде зубных щеток от «ПсковДЕНТ» также получили гости праздника.
Продолжается розыгрыш сертификатов от клиники «Здоровый ребенок» на 1000 рублей и «ПсковДЕНТ» на 5000 рублей.
В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.
Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустила конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка, сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.
Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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