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Александр Борисов: Работа губернатора заслуживает высокой оценки

Отчет губернатора Псковской области заслуживает наивысшей оценки. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год, который глава региона представил в рамках 45-й сессии областного Собрания депутатов 3 июня.

«Я, как и все депутаты, слушал отчет губернатора и согласен с оценкой председателя Собрания Александра Котова. Если бы регламент позволял ставить оценки, я бы поставил "отлично". На мой взгляд, не так важны абсолютные цифры, сколько важна динамика. Мы видим по основным направлениям, что происходит экономический рост. Ситуация, на мой взгляд, говорит о том, что работа команды проходит очень эффективно», — заявил Александр Борисов.

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Он подчеркнул, что губернатор четко обозначил точки роста, такие как сельское хозяйство, туризм и промышленный сектор.

«Это те моменты, которые создают рабочие места и влияют на экономику. В них и нужно прилагать наибольшие усилия, собственно, что и делается командой губернатора. Судя по тому, что не было вопросов после доклада губернатора, это является высокой оценкой его работы», — добавил депутат Госдумы.

Александр Борисов также отметил, что у него с Собранием депутатов и с губернатором Псковской области уже сложился положительный опыт взаимодействия.

«Я с 2009 года представлял Псковское областное Собрание в Совете Федерации, и всегда коммуникация была на достаточно высоком уровне. Что касается губернатора, то никаких проблем с коммуникацией я не испытываю. Это абсолютно открытый человек, доступный, который готов вникать в практически любые проблемы избирателей», — уточнил он.

Также Александр Борисов отметил большую работу по поддержке военно-патриотического воспитания и деятельности общественных организаций в этом направлении, которую оказывает губернатор Михаил Ведерников. «Псковская область — один из регионов, где эта работа выстроена на высоком уровне», - заключил глава регионального отделения РВИО.