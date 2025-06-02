Общество

Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН

Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике «Всё лучшее — детям», организованном в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей и приуроченном к Международному дню защиты детей, в псковском парке Строителей 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Технологическим партнером мероприятия выступила компания «Ростелеком». В рамках мероприятия состоялись представления, творческие мастер-классы, квесты и розыгрыши призов от партнеров. Рядом с площадкой «Ростелекома» была установлена камера с высоким разрешением и широким углом обзора, которая в онлайн-режиме транслировала происходящее и ловила улыбки гостей. Все желающие могли отсканировать QR-код, перейти по ссылке и увидеть себя в прямом эфире.

Всего камера «Ростелекома» зафиксировала 2 334 улыбки. Обладатель 25-й по счету улыбки, попавшей в объектив, получил специальный подарок от компании. Число 25 было выбрано неслучайно — оно символизирует юбилей Псковской Ленты Новостей.

«Камера, установленная на празднике, продемонстрировала возможности нашего видеонаблюдения с аналитикой. Модули, которые автоматически обрабатывают изображение, позволяют подсчитывать количество уникальных посетителей, точно определять пол и возрастную группу. Далее всё это наглядно отображается в графиках и таблицах. Данные возможности уже активно используют корпоративные клиенты “Ростелекома”, оптимизируя с помощью видеоаналитики собственные бизнес-процессы», - рассказала директор по работе с корпоративными и государственными сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Илья Кондрашов.

На своей площадке компания также организовала турнир по настольной игре «Безопасный интернет», которую «Ростелеком» разработал в партнерстве с детским журналом Республики Коми «Радуга». Юные игроки в увлекательной форме познакомились с основами кибербезопасности и узнали правила поведения в интернет-пространстве.

Игра вызвала большой интерес у детей и их родителей: всего было проведено шесть туров, в которых приняли участие более 30 человек. Все юные игроки получили в подарок экземпляры игры и стикерпаки.

«Мне очень понравилась эта игра, и вижу, как ей была увлечена внучка. Тема действительно крайне важная, хотя и не очень простая. Но я поняла, что творческий подход здесь работает — дети не просто играют, а получают ценные знания, которые помогут уверенно двигаться вперед в мире технологий и не совершать ошибок», - рассказала гость праздника Татьяна.

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова подчеркнула, что компания была рада принять участие в праздновании и подарить яркие эмоции маленьким псковичам.

«Мы были рады стать частью этого замечательного праздника, организованного для детей, и, что самое главное, с любовью к детям. Развивая цифровые технологии, “Ростелеком” стремится улучшать жизнь людей и создавать новые возможности для всех. Конечно же, это касается и подрастающего поколения. Здесь мы уделяем особенное внимание вопросам киберграмотности: сегодня интернет стал частью повседневности, и поэтому особенно важно научить детей правилам безопасности в онлайн-пространстве», - заключила Ольга Родионова.