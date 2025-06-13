Общество

Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН

Всё, что происходит в Псковской области, очень быстро и оперативно появляется на Псковской Ленте Новостей, заявила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

«Хочется отметить, что Псковская Лента Новостей, наверное, одно из ключевых СМИ у нас в регионе. Я каждый день проверяю, у меня стоят уведомления, смотрю новости и читаю, потому что на самом деле всё, что у нас происходит в регионе, очень быстро и оперативно появляется на ПЛН. Пользуясь случаем, хочется пожелать редакции успехов, оставаться такими же замечательными, добродушными людьми и, конечно, творческого роста и побольше хороших и положительных новостей на ленте», - сказала Алеся Михачева.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.