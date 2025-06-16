Общество

Армен Мнацаканян: Проблема реорганизации больниц заключается в недосказанности

Недосказанность и недоговоренность с медперсоналом — такие проблемы в реорганизации больниц выделил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Проблему я вижу в одном — это недоговоренность от того же главврача или неосведомленность главы округа. Надо все вещи называть своими именами. Пусть главный врач, глава округа встречается с медицинским персоналом и говорит, что будет происходить, чтобы вопросов не было. По тем же Дедовичам. В самой больнице люди были? Спрашивали? Если спросить медперсонал, то оказывается, что все спокойно. Некоторым выгодно просто такое говорить, чтобы этот негатив просто прозвучал, чтобы построить свою PR-компанию», - сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, что ранее депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко во время очередной 44-й сессии областного Собрания призвал вернуть Дедовичскому филиалу Порховской межрайонной больницы статус районной больницы.

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24 мая состоялся митинг, посвященный данной теме.

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Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сказала, что проводились встречи с активом района, активистами и коллективом больницы, на которой присутствовали и депутаты, и представители профсоюзов и интересующимся объясняли преимущества перехода под «крыло» Порховской больницы.