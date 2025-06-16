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Общество

Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение

23.06.2025 11:08|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей не навязывает свое мнение в назидательной форме, а дает читателю самостоятельно выбрать точку зрения, считает заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

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«Первое, что я делаю, когда просыпаюсь: беру телефон и смотрю, какие новости. Мне нравится объективность изложения на ПЛН. По крайней мере, то, что вы не пытаетесь навязать своё мнение в назидательной форме. Вы представляете материал и даете возможность читателю или слушателю самому оценить и прийти к логическому выводу, что он думает по тому или иному поводу. Хочу пожелать всего доброго. Удачи вам в этой жизни», - сказал Михаил Иванов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Иванов Михаил Александрович заместитель председателя Псковской городской Думы
Источник: Псковская Лента Новостей
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