ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии

На заводе ООО «ЗЕНЧА» рассказали, почему поддерживают праздник, организуемый Псковской Лентой Новостей 19 июля в парке Строителей в Пскове.
«Наш выбор стать партнером ПЛН - это логичный шаг. Как предприятие, работающее в Пскове уже давно, мы видим, как издание помогает бизнесу, рассказывает о проблемах районов. Для нас это не просто медиаресурс, а партнер в развитии. Мы рады, что наш скромный вклад поможет подарить псковичам событие, которое станет ещё одним кирпичиком в фундаменте псковского единства», - сообщили в ООО «ЗЕНЧА».
Также на предприятии отметили, что разделяют миссию ПЛН: служить городу и его жителям.
«ПЛН - фундамент информационной экосистемы Пскова. Без их оперативной работы, аналитики и культурных проектов город лишился бы важного инструмента развития. Связь издания с Псковом - пример симбиоза: ПЛН отражает жизнь города, а горожане делают ПЛН живым и нужным ресурсом», - заключили на предприятии.
Напомним, Псковская Лента Новостей готовится провести грандиозное событие — торжественный запуск аэростата, в рамках которого, в том числе, дети участников специальной военной операции совершат подъем в небо над Псковом.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало грандиозного события - 19:00 19 июля в парке Строителей.
Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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