Общество

Пушкиногорский завод молочных продуктов: ПЛН вписалась в культурный код жителей области

В преддверии Дня города Пскова и своего 25-летнего юбилея Псковская Лента Новостей подготовила разнообразную программу для жителей и гостей города на празднике, который состоится 19 июля в парке Строителей. Главный спонсор праздника - акционерное общество «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» отмечает, что издание стало неотъемлемой частью культурного кода Псковской области.

«Мы трепетно чтим традиции и историю, любим наш регион, доверяем Псковской Ленте Новостей, которая за время существования уже вписалась в культурный код жителей Псковской области. В этом празднике все сложилось воедино, поэтому мы рады стать частью такого интересного и яркого события», — отмечают представители завода.​‍

Партнёрство между Псковской Лентой Новостей и Пушкиногорским заводом строится на многолетнем опыте совместной деятельности и взаимопонимании. Представители завода подчёркивают важность команды ПЛН, состоящей из неравнодушных профессионалов, способствующих развитию бизнеса и формированию общественного мнения. Они выражают уверенность в способности партнёра находить новые подходы и предлагать оригинальные идеи, благодаря чему сотрудничество развивается успешно и стабильно.​‍

«Очень здорово быть участником чего-то нового и необычного, сейчас это, например, запуск аэростата, - если Великие Луки к этому привычны, то для Пскова – это нечто диковинное. С Псковской Лентой Новостей мы сотрудничаем не первый год, уверены в вас как в надежном партнере, который не ищет лёгких путей, а всегда предлагает нестандартные решения в рамках нашего взаимодействия. Ваша команда – это неравнодушные люди, болеющие за свое дело. Вы помогаете жителям региона быть в курсе всех самых главных новостей, честно пишите о проблемах, ярко делитесь радостными событиями, помогаете бизнесу в развитии, поэтому, нам кажется, что вы уже давно вышли за рамки просто ленты новостей, а стали огромной машиной, одной из движущих сил в Псковской области. Желаем вам никогда не сворачивать с намеченного пути, творческого развития, классных читателей и партнеров»,- подчеркнули представители.

Завод, выпускающий качественную молочную продукцию, высоко ценится жителями региона. За годы своей деятельности предприятие зарекомендовало себя как надёжный поставщик товаров первой необходимости.

АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» основан в 1928 году и является старейшим в Псковской области предприятием по переработке молока.

На сегодняшний день это современное производство молока и молочной продукции, выпускающее качественный и натуральный продукт. Мы бережно храним традиционные рецепты и гордимся экологичностью выпускаемой продукции. Поставщиками сырья для нас являются сельскохозяйственные предприятия Псковского края.

Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

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Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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