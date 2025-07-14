Пушкиногорский завод молочных продуктов: ПЛН вписалась в культурный код жителей области

В преддверии Дня города Пскова и своего 25-летнего юбилея Псковская Лента Новостей подготовила разнообразную программу для жителей и гостей города на празднике, который состоится 19 июля в парке Строителей. Главный спонсор праздника - акционерное общество «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» отмечает, что издание стало неотъемлемой частью культурного кода Псковской области.
«Мы трепетно чтим традиции и историю, любим наш регион, доверяем Псковской Ленте Новостей, которая за время существования уже вписалась в культурный код жителей Псковской области. В этом празднике все сложилось воедино, поэтому мы рады стать частью такого интересного и яркого события», — отмечают представители завода.
Партнёрство между Псковской Лентой Новостей и Пушкиногорским заводом строится на многолетнем опыте совместной деятельности и взаимопонимании. Представители завода подчёркивают важность команды ПЛН, состоящей из неравнодушных профессионалов, способствующих развитию бизнеса и формированию общественного мнения. Они выражают уверенность в способности партнёра находить новые подходы и предлагать оригинальные идеи, благодаря чему сотрудничество развивается успешно и стабильно.
Завод, выпускающий качественную молочную продукцию, высоко ценится жителями региона. За годы своей деятельности предприятие зарекомендовало себя как надёжный поставщик товаров первой необходимости.
АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» основан в 1928 году и является старейшим в Псковской области предприятием по переработке молока.
На сегодняшний день это современное производство молока и молочной продукции, выпускающее качественный и натуральный продукт. Мы бережно храним традиционные рецепты и гордимся экологичностью выпускаемой продукции. Поставщиками сырья для нас являются сельскохозяйственные предприятия Псковского края.
Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.
Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.
А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.
Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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