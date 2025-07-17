Общество

Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей

Фотозона с главным элементом и символом праздника Псковской Ленты Новостей - мини аэростатом - работает в парке Строителей в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо инсталляции аэростата и поздравительных плакатов ПЛН, на фоне которых псковичи могут сделать памятные фотографии, по соседству с парком Строителей расположилось настоящее воздушное судно, которое начнёт поднимать победителей конкурсов в скором времени.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник пройдёт с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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