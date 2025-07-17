Общество

Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН

Все мы - большая семья Псковской Ленты Новостей, заявил главный редактор ПЛН Александр Савенко в своём выступлении на торжественном открытии праздника к 25-летию Псковской Ленты Новостей.

«Все эти годы мы работаем ради вас — и вместе с вами. Благодаря вашей поддержке ПЛН много лет удерживает уверенное лидерство. Мы гордимся своей аудиторией», - отметил он.

Александр Савенко также подчеркнул активность аудитории ПЛН. За последний месяц только сайт, не считая группы в социальных сетях и Telegram-канала, посетили миллион человек.

«Ваши доверие и любовь заставляют нас становиться лучше и развиваться! Мы обязательно продолжим это движение вперед — редакция ПЛН готовит для вас много интересного. Поэтому обязательно оставайтесь с нами — читайте, слушайте радио ПЛН FM, смотрите канал ПЛН-ТВ, продолжайте участвовать в конкурсах и выигрывайте призы», - сказал он.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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