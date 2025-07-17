Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Все призёры получили памятные подарки, а также возможность подняться на аэростате, если позволят метеоусловия.
Напомним, что конкурсанты фотографировали логотипы ПЛН, сделанные, например, из клубники или цветов.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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