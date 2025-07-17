Общество

Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей

Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все призёры получили памятные подарки, а также возможность подняться на аэростате, если позволят метеоусловия.

Напомним, что конкурсанты фотографировали логотипы ПЛН, сделанные, например, из клубники или цветов.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.