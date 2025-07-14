Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Объявлены победители конкурса на самый оригинальный и необычный выложенный логотип, который Псковская Лента Новостей проводила в рамках своего 25-летия.
Первое место заняла Аня Пшеницына - ее логотип был выложен из лисичек и набрал наибольшее количество лайков. Победителю мы вручим подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и поднимем на аэростате.
Второе место забрала Мария Гнездилова, которая выложила «ПЛН 25» из клубники. Ей мы подарим сертификат на 1000 рублей в кафе-пиццерию «Моя Италия» и подъем на аэростате.
Еще одним призером признана Ильмира Плякина с логотипом семейной атмосферы. Ей достанется сертификат в бассейн «Феникс» на 12 сеансов и подъем на аэростате!
Приз симпатий от редакции ПЛН получает Кристина Скакун, чья работа заслужила особого внимания. Ей достается сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov и подъем на аэростате.
Победители конкурса будут приглашены на праздник в честь 25-летия ПЛН, который состоится в парке Строителей в Пскове вечером 19 июля. На празднике они получат ценные призы и смогут подняться в небо на аэростате!
Мы также приглашаем всех участников конкурса и наших читателей присоединиться к празднованию 25-летия ПЛН! Это будет незабываемое событие с интересными конкурсами, развлечениями и, конечно, возможностью пообщаться с командой ПЛН и нашими партнерами. Не упустите шанс стать частью этого праздника!
Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.
А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.
Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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