Общество

Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Объявлены победители конкурса на самый оригинальный и необычный выложенный логотип, который Псковская Лента Новостей проводила в рамках своего 25-летия.

Первое место заняла Аня Пшеницына - ее логотип был выложен из лисичек и набрал наибольшее количество лайков. Победителю мы вручим подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и поднимем на аэростате.

Второе место забрала Мария Гнездилова, которая выложила «ПЛН 25» из клубники. Ей мы подарим сертификат на 1000 рублей в кафе-пиццерию «Моя Италия» и подъем на аэростате.

Еще одним призером признана Ильмира Плякина с логотипом семейной атмосферы. Ей достанется сертификат в бассейн «Феникс» на 12 сеансов и подъем на аэростате!

Приз симпатий от редакции ПЛН получает Кристина Скакун, чья работа заслужила особого внимания. Ей достается сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov и подъем на аэростате.

Победители конкурса будут приглашены на праздник в честь 25-летия ПЛН, который состоится в парке Строителей в Пскове вечером 19 июля. На празднике они получат ценные призы и смогут подняться в небо на аэростате!

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Мы также приглашаем всех участников конкурса и наших читателей присоединиться к празднованию 25-летия ПЛН! Это будет незабываемое событие с интересными конкурсами, развлечениями и, конечно, возможностью пообщаться с командой ПЛН и нашими партнерами. Не упустите шанс стать частью этого праздника!

Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.





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Также на празднике выступит псковская звезда Елена Васильчикова.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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