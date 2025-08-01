Общество

Николай Козловский: Мы свято храним память о мужестве десантников

Еженедельное обращение главы Великих Лук Николая Козловского посвящено Дню Воздушно-десантных войск и деятельности общественной организации «Союз десантников Псковской области», активно работающей в городе Великие Луки.

«Второго августа мы будем отмечать 95 лет со дня создания Воздушно-десантных войск. История ВДВ началась в 1930 году, когда под Воронежем был впервые проведён воздушный десант с участием 12 бойцов. С тех пор прошло почти столетие, но десантное братство осталось верным своему девизу "Никто, кроме нас!"» - начал свое обращение Николай Козловский.

Он отметил, что Воздушно-десантные войска – это боевое сердце Вооруженных сил Российской Федерации.

«Это герои Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, которые выполняли задачи командования в Афганистане и Югославии, сражались с бандформированиями в Чечне. Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск России доблестно защищают интересы России в зоне специальной военной операции», - подчеркнул глава южной столицы.

Отмечается, что президент России Владимир Путин не раз подчёркивал то, что вклад десантников в обороноспособность страны – огромен и неоценим, но заслуги воинов ВДВ – не только на полях сражений, это ещё и патриотическое воспитание, передача боевого опыта молодым.

«В Великих Луках действует региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск "Союз десантников Псковской области". Её возглавляют известные и уважаемые в нашем городе люди – настоящие патриоты Отечества, доблестные офицеры, прошедшие горячие точки. Среди них: почётный ветеран Воздушно-десантных войск, кавалер двух орденов Красной звезды и других боевых наград, подполковник воздушно — десантных войск Виктор Витальевич Куликов и ветеран ВДВ, участник боевых действий Алексей Юрьевич Скачков», - добавил Николай Козловский.

В рядах организации – ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, других локальных войн и вооружённых конфликтов, специальной военной операции, а также военнослужащие воздушно-десантных войск, пребывающие в запасе.

Глава города отметил, что в настоящее время многие ветераны, входящие в эту общественную организацию, сражаются в зоне СВО, а те, кто сегодня в тылу обучают молодёжь, проводят уроки мужества в школах, помогают семьям погибших военнослужащих, участвуют в гуманитарных миссиях.

Штаб организации расположен на базе военно-патриотического клуба «Маргелов». Там ветераны ВДВ преподают молодёжи основы военной службы.

«В честь 95-летия Воздушно-десантных войск по инициативе "Союза десантников" и при поддержке руководства города в Великих Луках будет установлен бюст герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову – легендарному "Десантнику №1", которого называют отцом Воздушно-десантных войск. Бюст будет открыт во время торжественного мероприятия в Аллее памяти воинов шестой десантно-штурмовой роты, семьдесят шестой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Здесь же, в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск России, пройдут митинг, возложение венков, чествование ветеранов и молодого поколения воинов-десантников памятными медалями в честь девяноста пятилетия Воздушно-десантных войск», - подчеркнул Николай Козловский.

Смотрите также Бюст генералу Маргелову установят в Великих Луках

Также в парке Петровском состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и воспитанников клуба «Маргелов» и «Юнармии».

«Уверен, что 2 августа мы не просто отдадим дань уважения нашим десантникам, но ещё раз покажем, что память о мужестве и чести военнослужащих ВДВ, всех защитников нашего Отечества – не в прошлом. Мы свято храним её сегодня. И будем сохранять в будущем. В нынешние непростые времена, когда наша страна столкнулась с серьёзными внешними вызовами, угрозами своей безопасности, мы особенно ясно понимаем и уважаем значимость тех, кто защищает Россию, нашу мирную жизнь и суверенитет государства. Мы гордимся нашими десантниками. Уважаем стойкость и мужество воинов десантников!» - заключил Николай Козловский.