Николай Козловский: Мы свято храним память о мужестве десантников

Еженедельное обращение главы Великих Лук Николая Козловского посвящено Дню Воздушно-десантных войск и деятельности общественной организации «Союз десантников Псковской области», активно работающей в городе Великие Луки.
Он отметил, что Воздушно-десантные войска – это боевое сердце Вооруженных сил Российской Федерации.
«Это герои Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, которые выполняли задачи командования в Афганистане и Югославии, сражались с бандформированиями в Чечне. Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск России доблестно защищают интересы России в зоне специальной военной операции», - подчеркнул глава южной столицы.
Отмечается, что президент России Владимир Путин не раз подчёркивал то, что вклад десантников в обороноспособность страны – огромен и неоценим, но заслуги воинов ВДВ – не только на полях сражений, это ещё и патриотическое воспитание, передача боевого опыта молодым.
В рядах организации – ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, других локальных войн и вооружённых конфликтов, специальной военной операции, а также военнослужащие воздушно-десантных войск, пребывающие в запасе.
Глава города отметил, что в настоящее время многие ветераны, входящие в эту общественную организацию, сражаются в зоне СВО, а те, кто сегодня в тылу обучают молодёжь, проводят уроки мужества в школах, помогают семьям погибших военнослужащих, участвуют в гуманитарных миссиях.
Штаб организации расположен на базе военно-патриотического клуба «Маргелов». Там ветераны ВДВ преподают молодёжи основы военной службы.
«В честь 95-летия Воздушно-десантных войск по инициативе "Союза десантников" и при поддержке руководства города в Великих Луках будет установлен бюст герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову – легендарному "Десантнику №1", которого называют отцом Воздушно-десантных войск. Бюст будет открыт во время торжественного мероприятия в Аллее памяти воинов шестой десантно-штурмовой роты, семьдесят шестой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Здесь же, в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск России, пройдут митинг, возложение венков, чествование ветеранов и молодого поколения воинов-десантников памятными медалями в честь девяноста пятилетия Воздушно-десантных войск», - подчеркнул Николай Козловский.
Также в парке Петровском состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и воспитанников клуба «Маргелов» и «Юнармии».