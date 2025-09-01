Общество

День в истории ПЛН. 2 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 2 сентября в разные годы.

2002 год. Рассматривается вопрос о строительстве Макдоналдса в Пскове

Администрация города ведет переговоры с головной компанией фирмы «Макдоналдс» в Москве. Городской администрацией предлагается шесть различных мест для размещения ресторана, но вопрос о земельном участке до конца еще не решен.

По словам главного архитектора Псковской области Владимира Бессонова, «руководство фирмы «Макдоналдс» не устраивает ни одно из предложенных мест, по их мнению, удачным местом для ресторана будет участок в Летнем саду напротив памятника Пушкину».

Вопрос о рассмотрении места строительства «Макдоналдса» отложен на неопределенное время, неизвестны и сроки самого строительство ресторана.

Напомним, «Макдоналдс» открылся в Пскове 28 февраля 2016 года на улице Коммунальной рядом с торгово-развлекательным центром «Империал», а прекратил свою работу утром 15 марта 2022 года.

Теперь в Пскове есть аналог ресторана, «Вкусно и точка», он открылся летом 2022 года.

2009 год. Открылось прямое авиасообщение между Ригой и Псковом

Открылось прямое авиасообщение между Ригой и Псковом. Рейсы осуществляет авиакомпания airBaltic.

Прямые перелеты из Риги в Псков airBaltic будет выполнять два раза в неделю - по вторникам и субботам. Авиакомпания будет выполнять перелеты на самолете типа Fokker 50 с продолжительностью полета равной одному часу. Стоимость билета в одном направлении составит от LVL 26 (EUR 37), включая сборы аэропортов и транзакционную плату.

Авиакомпания airBaltic отменила полеты по маршруту Рига-Псков на летний период спустя год. Летний период затянулся — речь о возвращении рейса поднималась несколько раз, но постоянным для псковского аэропорта маршрут так и не стал.

2013 год. Средняя зарплата в Пскове выросла за август на тысячу рублей

В августе средняя заработная плата в Пскове выросла на 1 тысячу рублей (4%) и составила 26 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании HeadHunter, таковы результаты исследования заработных плат, проведенного в Северо-Западном федеральном округе.

Сотрудники компаний Санкт-Петербурга в последнем месяце лета смогли в среднем заработать 33 тысяч рублей. По сравнению с июлем доход, который указывают работодатели в вакансиях, вырос всего на 1,5%.

В начале 2025 года стало известно, средняя заработная плата жителей Псковской области составляет 53,5 тысячи рублей, что на 4 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом в Псковской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 14,4%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 1,4%.

2015 год. В Пскове будут судить охранника-педофила, заманивавшего подростков в свою квартиру

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, в августе 2014 и в январе 2015 года обвиняемый заманил в арендуемые им комнаты в коммунальной квартире в городе Пскове двоих 15-летних потерпевших, с которыми познакомился на улице, после чего совершил в отношении них развратные действия.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. В прошлом году мужчина был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал 15-летний срок аналогичное преступление, а также за насильственные действия сексуального характера и изнасилование двоих малолетних дочерей и их подружки.

2018 год. «Русские Витязи» впервые выступят на авиашоу в Пскове

В воскресенье, 2 сентября, на полигоне «Завеличье» в Кислово состоится большой интерактивный праздник «В зоне особого внимания». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках этого мероприятия впервые в псковском небе выступят «Русские Витязи». В Псков прибыли 11 летчиков, 5 истребителей Су-30 СМ. 31 августа псковичи могли наблюдать тренировочные полеты военной техники над городом.

Также на полигоне «Завеличье» в Кислово пройдет выставка современных образцов вооружения и военной техники воздушно-десантных войск, армейской авиации и общевойсковых соединений. Специально для экспозиции на полигон прибыли два вертолета огневой поддержки М-28 «Ночной охотник» и К-52 «Аллигатор». Вертолеты предназначены для огневого поражения живой, бронированной и легкобронированной силы противника.

Кроме того, будут показаны неуправляемая ракета вооружения, автоматическое пусковое устройство для запуска управляемых ракет, управляемая ракета «Вихрь» и многое другое.

«Русские Витязи» были замечены в небе над Псковом днем 26 апреля 2025 года.

Позже легендарная пилотажная группа выступила 29 апреля в Себежском районе, свою воздушную программу асы представили в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.