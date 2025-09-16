Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 22.09.2025 19:540 За срыв поставки ноутбуков для псковских школ с ООО «Репликатор» взыскали полмиллиона рублей 22.09.2025 19:290 День в истории ПЛН. 22 сентября 22.09.2025 19:050 Правительство РФ распорядилось присвоить названия «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» порховским деревням 22.09.2025 18:110 «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку. ВИДЕО 22.09.2025 17:000 Филологическому факультету ПсковГУ исполнилось 80 лет
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025 17:512 Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша 16.09.2025 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 22 сентября

22.09.2025 19:29|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 22 сентября в разные годы.

 

2003 год. Псковскому драмтеатру имени А. С. Пушкина вручена премия «Петрополь»

В этот год в Санкт-Петербурге в Пушкинском Доме состоялась церемония вручения художественной премии «Петрополь». Награда досталась Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина за верность пушкинской теме.

Премия «Петрополь», учрежденная в 1998 году редколлегией альманаха «Петрополь» и Всероссийским музеем А.С. Пушкина, присуждается за оригинальные проекты и достижения в области культуры и искусства. Лауреаты получают бронзовые скульптуры Ксении Блаженной или Федора Достоевского работы скульптора Сергея Алипова.

2011 год. Шесть трупов обнаружено в автомашине в Пскове

В ночь на четверг, 22 сентября 2011 года, в Пскове в пруду напротив дома №17 по улице Карбышева была обнаружена автомашина ВАЗ-2107. В ней находились тела шести человек: пятерых молодых людей и одной девушки.

Правоохранительные органы сообщили, что, по предварительным данным, машина упала в пруд в результате ДТП. Автомобиль числился в угоне — владелец ВАЗ-2107 обратился в полицию с заявлением об угоне ещё 18 сентября. Машина была снята с учёта и не имела государственных номеров. Тела шести человек, найденных мертвыми в Пскове, находились в угнанной автомашине пять суток.

Сообщение об обнаружении автомобиля и тел поступило около 22:00. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа УМВД, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Позднее стало известно, что утонувшей автомашиной ВАЗ-2107 управлял 19-летний житель Острова.

Водолазы ГУ МЧС России по Псковской области обнаружили автомобиль на дне водоёма практически на ощупь из-за низкой прозрачности воды. В 00:15 затонувшую автомашину подцепили автокраном и извлекли из воды.

Погибшие — 16-летний молодой человек, двое 18-летних, один 19-летний, 33-летний мужчина и 22-летняя девушка. По предварительным данным, они захлебнулись. При осмотре тел повреждений не обнаружено. Расследованием по данному факту занималось СУ СК России по Псковской области.

2014 год. В Великих Луках появится улица Сигорицкая и музей спорта

11 лет назад в администрации города Великие Луки прошло заседание Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры. Впервые была вынесена на обсуждение идея о создании в городе нового музея на базе ВЛГАФК – «Музея спорта и Олимпийского движения Псковского края».

В 2025 году музей отпраздновал свое 10-летие. В настоящее время в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края действуют несколько экспозиций, а в общей сложности в фондах насчитывается более 2000 предметов. Среди них есть уникальные, переданные именитыми спортсменами и свидетелями исторических событий.

 
Директором музея является Дмитрий Белюков - доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
 

2015 год. Разрабатывается программа пятилетнего сотрудничества между Псковом и Цесисом

22 сентября того года планировали разработать программу сотрудничества между Псковом и латвийским городом Цесис. С таким предложением выступил мэр Цесиса Янис Гоба во время официального визита в Псков. В составе латвийской делегации также был депутат Цесисской городской Думы Гинтс Шкендерс.

Напомним, что в феврале того года уже было заключено соглашение о сотрудничестве между двумя городами. Игорь Сиротин, заместитель главы Пскова, приветствовал гостей из Латвии и подчеркнул важность поддержания связей между нашими городами, несмотря на политические трудности. Он отметил, что главное — это видеть эффект от совместных проектов для жителей приграничных городов.

Янис Гоба также выразил настрой на взаимодействие с Россией по различным проектам. Он подчеркнул, что мир меняется, но мы всё равно остаёмся соседями, и сотрудничество в разных сферах, включая экономику, должно продолжаться.

Во время встречи обсуждались планы по взаимодействию в сфере культуры, туризма, спорта, а также по реализации совместных бизнес-проектов и проектов по популяризации ганзейского движения. Янис Гоба обратил внимание на то, что в следующем году Цесис будет отмечать 810-летие со дня своего основания.

В рамках делового визита гости из Цесиса посетили особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» и Ледовый дворец — крупнейшее спортивное сооружение в Пскове.

2017 год. Главой города Пскова избран Иван Цецерский

Главой города Пскова в этот день был избран Иван Цецерский. Такое решение было принято на 1-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва в режиме тайного голосования (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Никто из депутатов на момент заполнения бюллетеней не покидал зал. Процедура подсчета голосов проходила публично силами счетной комиссии (Ольга Федорова («Единая Россия»), Сергей Барабанов (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»)).

В урне оказалось 25 бюллетеней. За Ивана Цецерского проголосовали 16 депутатов, за - Олега Брячака - 8. Один бюллетень - недействительный. По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано за Ивана Цецерского.

Напомним, Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. После окончания восьми классов средней школы в 1982 году поступил в Гродненское культурно-просветительное училище, которое окончил в 1985 году. В этом же году поступил в Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1989 году.

В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в выполнении практически всех специальных задач правительства, возлагаемых на воздушно-десантную дивизию, в том числе в Республике Чечня в 1995 году. Награжден медалью Суворова. С 1996 года по 2006 год проходил службу в должности начальника Дома офицеров Псковского гарнизона. В 2001 году присвоено воинское звание - «подполковник».

В 2000 году закончил с отличием юридический факультет Московского социального университета. Занимался преподавательской деятельностью в Академии права и управления, Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы, Псковском юридическом институте, в которых читал курс лекций «Муниципальное право» более десяти лет.

С 1998 года являлся депутатом Псковской городской Думы. С 2007 по 2009 годы был заместителем главы города, с 2009 года  - главой Пскова. В 2010 году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем Регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области. Указом президента Российской Федерации включен в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. 23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы сложил с себя полномочия главы города Пскова.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 48 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
22.09.2025, 20:080 Наиболее ожидаемым дорожным проектом для респондентов ПЛН стал Северный обход Пскова 22.09.2025, 19:540 За срыв поставки ноутбуков для псковских школ с ООО «Репликатор» взыскали полмиллиона рублей 22.09.2025, 19:510 Силы ПВО сбили семь атаковавших Москву украинских дронов 22.09.2025, 19:290 День в истории ПЛН. 22 сентября
22.09.2025, 19:161 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: За что меня туда, в иноагенты? 22.09.2025, 19:050 Правительство РФ распорядилось присвоить названия «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» порховским деревням 22.09.2025, 18:440 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо». ВИДЕО 22.09.2025, 18:150 Интеркопия
22.09.2025, 18:130 Спектакль плюс экскурсия: школьники Псковской области едут на «театральные дни» в Пушкинский заповедник 22.09.2025, 18:110 «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку. ВИДЕО 22.09.2025, 18:000 Печорский суд подтвердил решение о взыскании убытков с управляющей компании 22.09.2025, 17:450 Роспотребнадзор следит за качеством воды в Псковской области
22.09.2025, 17:300 Жительницу Новосокольнического района признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат 22.09.2025, 17:100 Госпрограмма автокредитования теперь действует на TENET T4 в «Автосалоне 1» 22.09.2025, 17:000 Филологическому факультету ПсковГУ исполнилось 80 лет 22.09.2025, 16:490 Соревнования «Морозный вызов» пройдут в Пскове 2 ноября 
22.09.2025, 16:400 С 1 октября в России введут обязательную маркировку спортивного питания 22.09.2025, 16:370 Два человека пострадали после столкновения двух автомашин в Острове 22.09.2025, 16:310 «Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры. ВИДЕО 22.09.2025, 16:260 Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ
22.09.2025, 16:240 Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений 22.09.2025, 16:230 Годовщину со дня рождения поэта Геннадия Кононова отметят в Пскове 22.09.2025, 16:130 Известный псковский футболист рассказал о пути от игрока к тренеру 22.09.2025, 16:090 Суды Псковской области рассмотрели пять уголовных дела о кражах за две недели
22.09.2025, 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 22.09.2025, 15:570 Полосу движения перекрыли до 26 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках 22.09.2025, 15:530 В Пскове на досках у подъездов мошенники развешивают объявления с QR-кодом 22.09.2025, 15:500 ИТ-холдинг Т1: Человечество вступило в эру цифровых ассистентов
22.09.2025, 15:430 Турнир по воздушной гимнастике собрал в Пскове около 160 спортсменов 22.09.2025, 15:340 Премьера музыкальной сказки о рыбаке и рыбке прошла в Покровской башне в Пскове 22.09.2025, 15:301 Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения 22.09.2025, 15:260 В псковской деревне Ваулино строят универсальную спортивную площадку
22.09.2025, 15:180 Псковский футболист перечислил проблемы московского «Спартака» 22.09.2025, 15:040 Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках для ярмарки «Осень» 22.09.2025, 15:000 Осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря 22.09.2025, 14:590 Мясо лося изъяли у жителя Печорского округа за незаконную охоту
22.09.2025, 14:520 Два тематических приема пройдут в приемных «Единой России» в Псковской области 22.09.2025, 14:500 Проблемы развития юных футболистов в России осветил известный псковский спортсмен 22.09.2025, 14:430 В Великих Луках состоится осенний месячник по благоустройству территории 22.09.2025, 14:310 Два человека погибли при отравлении угарным газом в Порховском районе
22.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Удовлетворены ли вы темпами и качеством ремонта дорог в Пскове? 22.09.2025, 14:030 Бизнес-ланч за 350 рублей 22.09.2025, 14:000 Авторы идей о популяризации загородной жизни из Псковской области могут заявиться на премию 22.09.2025, 13:540 Псковские каратисты стали призерами соревнований «Петербургская осень»
22.09.2025, 13:420 Котельная в военном городке Пскова готова к зиме после капитального ремонта 22.09.2025, 13:370 Чтение и Достоевский 22.09.2025, 13:320 На должность прокурора Порховского района назначен Михаил Леонов 22.09.2025, 13:280 Лучшего специалиста по закупкам определят по конкурсу в Псковской области
22.09.2025, 13:230 Более 300 человек приняли участие в забеге «Кросс нации» в Великих Луках 22.09.2025, 13:110 Воспитанники Псково-Печерской духовной семинарии побывали в «Михайловском» в праздник Рождества Богородицы 22.09.2025, 13:100 Три человека пострадали при столкновении трех автомашин и автобуса ПАЗ под Великими Луками 22.09.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»?
22.09.2025, 13:040 Сотрудников лесной отрасли чествовали в правительстве Псковской области 22.09.2025, 12:550 Перспективы строительства гостиницы на острове имени Залита оценил Валерий Лесников 22.09.2025, 12:500 Тимур Румянцев из Локни представляет область в финале конкурса «Лидер 21 века» в Казани 22.09.2025, 12:410 В Островском районе опрокинулся квадроцикл с пенсионеркой-водителем, пострадали двое
22.09.2025, 12:400 Росгвардейцы предотвратили несколько краж в магазинах Пскова и Великих Лук 22.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку 22.09.2025, 12:320 ПСБ принял участие в псковском фестивале «Безграничные возможности» 22.09.2025, 12:300 Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на неделе
22.09.2025, 12:250 Псковский музей объявил выходной день на некоторых своих объектах 22.09.2025, 12:150 До +19 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября  22.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с тренером футбольной школы «Спартак Юниор» 22.09.2025, 12:000 Более 77 километров берегов очистили от мусора активисты в Псковской области
22.09.2025, 11:590 «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»? 22.09.2025, 11:560 Молодежь Псковской области приняла участие в форуме «АГРОПРОдвижение» 22.09.2025, 11:410 ДТП произошло на улице Максима Горького в Пскове 22.09.2025, 11:290 Гребцы Псковской области получили «серебро» на соревнованиях «Надежды России»
22.09.2025, 11:201 Псковская область заняла 71 место в рейтинге регионов по зарплатам во II квартале 2025 года 22.09.2025, 11:070 «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку 22.09.2025, 10:490 Три выходных понедельника в «Михайловском» объявлены рабочими в связи с наплывом туристов 22.09.2025, 10:410 Фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» вынесли приговор
22.09.2025, 10:370 Холодный воздух из акватории Баренцева моря будет поступать в СЗФО на этой неделе 22.09.2025, 10:310 Неэксплуатируемое строение загорелось в новоржевской деревне Березовец 22.09.2025, 10:260 Более 1200 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за неделю в Псковской области 22.09.2025, 10:230 «Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru