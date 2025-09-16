Общество

День в истории ПЛН. 22 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 22 сентября в разные годы.

2003 год. Псковскому драмтеатру имени А. С. Пушкина вручена премия «Петрополь»

В этот год в Санкт-Петербурге в Пушкинском Доме состоялась церемония вручения художественной премии «Петрополь». Награда досталась Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина за верность пушкинской теме.

Премия «Петрополь», учрежденная в 1998 году редколлегией альманаха «Петрополь» и Всероссийским музеем А.С. Пушкина, присуждается за оригинальные проекты и достижения в области культуры и искусства. Лауреаты получают бронзовые скульптуры Ксении Блаженной или Федора Достоевского работы скульптора Сергея Алипова.

2011 год. Шесть трупов обнаружено в автомашине в Пскове

В ночь на четверг, 22 сентября 2011 года, в Пскове в пруду напротив дома №17 по улице Карбышева была обнаружена автомашина ВАЗ-2107. В ней находились тела шести человек: пятерых молодых людей и одной девушки.

Правоохранительные органы сообщили, что, по предварительным данным, машина упала в пруд в результате ДТП. Автомобиль числился в угоне — владелец ВАЗ-2107 обратился в полицию с заявлением об угоне ещё 18 сентября. Машина была снята с учёта и не имела государственных номеров. Тела шести человек, найденных мертвыми в Пскове, находились в угнанной автомашине пять суток.

Сообщение об обнаружении автомобиля и тел поступило около 22:00. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа УМВД, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Позднее стало известно, что утонувшей автомашиной ВАЗ-2107 управлял 19-летний житель Острова.

Водолазы ГУ МЧС России по Псковской области обнаружили автомобиль на дне водоёма практически на ощупь из-за низкой прозрачности воды. В 00:15 затонувшую автомашину подцепили автокраном и извлекли из воды.

Погибшие — 16-летний молодой человек, двое 18-летних, один 19-летний, 33-летний мужчина и 22-летняя девушка. По предварительным данным, они захлебнулись. При осмотре тел повреждений не обнаружено. Расследованием по данному факту занималось СУ СК России по Псковской области.

2014 год. В Великих Луках появится улица Сигорицкая и музей спорта

11 лет назад в администрации города Великие Луки прошло заседание Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры. Впервые была вынесена на обсуждение идея о создании в городе нового музея на базе ВЛГАФК – «Музея спорта и Олимпийского движения Псковского края».

В 2025 году музей отпраздновал свое 10-летие. В настоящее время в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края действуют несколько экспозиций, а в общей сложности в фондах насчитывается более 2000 предметов. Среди них есть уникальные, переданные именитыми спортсменами и свидетелями исторических событий.

Директором музея является Дмитрий Белюков - доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Смотрите также Спортивное наследие 2015 год. Разрабатывается программа пятилетнего сотрудничества между Псковом и Цесисом 22 сентября того года планировали разработать программу сотрудничества между Псковом и латвийским городом Цесис. С таким предложением выступил мэр Цесиса Янис Гоба во время официального визита в Псков. В составе латвийской делегации также был депутат Цесисской городской Думы Гинтс Шкендерс. Напомним, что в феврале того года уже было заключено соглашение о сотрудничестве между двумя городами. Игорь Сиротин, заместитель главы Пскова, приветствовал гостей из Латвии и подчеркнул важность поддержания связей между нашими городами, несмотря на политические трудности. Он отметил, что главное — это видеть эффект от совместных проектов для жителей приграничных городов. Янис Гоба также выразил настрой на взаимодействие с Россией по различным проектам. Он подчеркнул, что мир меняется, но мы всё равно остаёмся соседями, и сотрудничество в разных сферах, включая экономику, должно продолжаться. Во время встречи обсуждались планы по взаимодействию в сфере культуры, туризма, спорта, а также по реализации совместных бизнес-проектов и проектов по популяризации ганзейского движения. Янис Гоба обратил внимание на то, что в следующем году Цесис будет отмечать 810-летие со дня своего основания. В рамках делового визита гости из Цесиса посетили особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» и Ледовый дворец — крупнейшее спортивное сооружение в Пскове. 2017 год. Главой города Пскова избран Иван Цецерский Главой города Пскова в этот день был избран Иван Цецерский. Такое решение было принято на 1-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва в режиме тайного голосования (ФОТОРЕПОРТАЖ). Никто из депутатов на момент заполнения бюллетеней не покидал зал. Процедура подсчета голосов проходила публично силами счетной комиссии (Ольга Федорова («Единая Россия»), Сергей Барабанов (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»)). В урне оказалось 25 бюллетеней. За Ивана Цецерского проголосовали 16 депутатов, за - Олега Брячака - 8. Один бюллетень - недействительный. По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано за Ивана Цецерского. Напомним, Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. После окончания восьми классов средней школы в 1982 году поступил в Гродненское культурно-просветительное училище, которое окончил в 1985 году. В этом же году поступил в Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1989 году. В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в выполнении практически всех специальных задач правительства, возлагаемых на воздушно-десантную дивизию, в том числе в Республике Чечня в 1995 году. Награжден медалью Суворова. С 1996 года по 2006 год проходил службу в должности начальника Дома офицеров Псковского гарнизона. В 2001 году присвоено воинское звание - «подполковник». В 2000 году закончил с отличием юридический факультет Московского социального университета. Занимался преподавательской деятельностью в Академии права и управления, Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы, Псковском юридическом институте, в которых читал курс лекций «Муниципальное право» более десяти лет. С 1998 года являлся депутатом Псковской городской Думы. С 2007 по 2009 годы был заместителем главы города, с 2009 года - главой Пскова. В 2010 году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем Регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области. Указом президента Российской Федерации включен в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. 23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы сложил с себя полномочия главы города Пскова.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.