День в истории ПЛН. 23 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 23 октября в разные годы.

2002 год. Красногородск чуть было не лишился суда, управления образования и центра социальной помощи

В течение ночи 23 октября 2002 года на улице Комсомольской в районном центре Красногородска произошло три пожара. Около полуночи у дома №10 сгорело четыре сарая и еще два повреждены, принадлежащие частным лицам. Затем огонь перекинулся на полуторатонный стог сена, стоящий в 120 метрах от сараев. Пожар был локализован в двадцать минут второго.

«Двадцатью минутами раньше в 150 метрах от дома №10 происходил пожар в двухэтажном кирпичном здании, состоящем из двух половин. На двух этажах первой половины здания размещается районный суд. Во второй половине на втором этаже размещается районное управление образования, на первом этаже – центр социального обеспечения. В кладовой этого центра горело белье, бывшее в употреблении. Закопчено соседнее помещение – кабинет директора», - говорилось в новости.

По сообщению пресс-службы УГПС Псковской области, предположительной причиной пожара стало занесение постороннего источника огня.

2009 год. Строительство бассейна и крытого Ледового дворца станут прорывом для Пскова — Ян Лузин

«Строительство бассейна и крытого Ледового дворца станут прорывом для Пскова», - считает глава администрации города Ян Лузин. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение глава городской администрации высказывал на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской области.

По его словам, в 2010 году в Пскове планируется сделать несколько социо-культурных объектов, построить бассейн и крытый Ледовый дворец. «Если они у нас в городе появятся, это будет прорыв. Более десяти лет Псков не видел таких крупных инвестиций», - сказал Ян Лузин.

Отметим, что Ледовый дворец открыли в декабре 2011 года.

2012 год. В Гдове сын искусал до крови отца, а через три недели из-за пульта от телевизора убил его табуретом

На этой неделе, 22 октября, прошло первое заседание Гдовского районного суда по делу, которое наделало летом много шума. Вера Ивановна, мать погибшего и бабушка обвиняемого, до сих пор не может прийти в себя и сидит на уколах.

«Когда внук стоял в квартире в наручниках, я просила следователей об одном: «Дайте только в глаза посмотреть Антону, - поделилась наболевшими мыслями с корреспондентом пожилая женщина. - Но меня так и не пустили, лишь, когда его уводили, я перехватила взгляд внука. Звериный это был взгляд...»

«Гдов. 22 июля 2012 года. Вечер. Глава семейства смотрел телевизор. Жена с младшим сыном гостила в деревне у родственников. Домой пришел старший - Антон. Не прошло и часа, как сын поругался с отцом. Поводом послужил пульт от телевизора - каждому хотелось смотреть свою передачу. Куда более сильный отпрыск начал избивать папашу кулаками. Когда тот упал, попрыгал на нем несколько раз, а затем ударил табуретом по голове…45-летний мужчина еще хрипел, а сынок, заметая следы, выдвинул тумбу из-под кровати, вытащил белье и запихал туда отца, накрыв сверху подушками. Затем прибрался в квартире, выключил телевизор и ушел из дома», - говорилось в новости.

«Мы установили, что парень был токсикоманом, в тот день он надышался парами бензина, - рассказал нашему корреспонденту Андрей Маевский, следователь Псковского межрайонного отдела СУ СК. - При этом в показаниях утверждал, что был уверен, что отец придет в себя. А когда его прятал, тот еще подавал признаки жизни. Как покажет экспертиза, мужчина скончался от травматического шока».

По словам следователя, после 22 июля подозреваемый несколько дней бродил вокруг Гдова, ночуя в заброшенных домах. Сотрудники уголовного розыска сбились с ног, чтобы выйти на след пропавшего парня. Совершенно случайно его встретили на дороге родственники и посоветовали прийти в полицию, что он и сделал.

Несмотря на возраст, 22-летний житель Гдова имел судимость за нанесение ножевых ранений бабушке по материнской линии. К счастью, женщина осталась жива.

Во время последнего происшествия Вера Ивановна, бабушка по отцовской линии, почти сразу заподозрила неладное.

«Я не могла найти ни сына, ни внука. Даже на работу ходила, да и квартира была на замке. На следующий день мы вскрыли со знакомым дверь, осмотрели всё, даже под кровать заглядывали - пусто! Но вскоре стали жаловаться соседи: «Пахнет!». Я и в полицию заявила, следователь со мной ходил, говорил, что это от грязного белья и бензина пахнет. На четвертый день снова туда пришла и заметила, что на кровати стоят тапки, которых не было. Вытащила я тумбу, а там… тело сына. Уже разлагаться стало».

Позже следователи выяснили, что внук по ночам все же заходил в квартиру.

«Оперативная группа работала в противогазах, - подтвердил корреспонденту следователь Маевский. - Тело было в жучках и личинках. А парень раскаялся и полностью признал свою вину».

Со слов родственников, черная кошка пробежала между отцом и сыном давно.

«Отношения испортились, когда Антон учился в 7 классе и начал нюхать всякую дрянь, - Вера Ивановна пытается найти причину трагедии. - Потом бабушку порезал и в тюрьму угодил. Но освободился и работал в Питере. Я просила внука: "Брось ты нюхать, женись". А он: "Кто ж за меня пойдет?", и все зло вымещал на отце. А тот хоть и выпивал, но исправно работал, тихий был, домашний. Внук его бил, когда никого не было дома. Недели за три до беды прихожу, а сын весь в крови, искусанный до мяса. Это Антон его изгрыз, словно вурдалак, да так, что сын даже есть не мог. Однако в "скорую" обращаться не стал, не хотел, чтобы парня посадили. Его все родственники боялись. Как вспомню все, так трясти начинает».

«В семье, где случилась эта трагедия, остался младший ребенок, который учится в 8 классе. Хочется надеяться, что семейная драма не скажется на психике паренька. А вот старшему 22-летнему брату теперь придётся отвечать по статье "Причинение человеку тяжкого вреда здоровью", на этот раз – со смертельным исходом. И виной всему любовь к дурманящим разум запахам…» - заключали в новости.

2013 год. Все службы Псковской области готовы принять эстафету Олимпийского огня — Андрей Петров Все службы Псковской области готовы принять эстафету Олимпийского огня. Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на итоговой пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Андрей Петров. По его словам, сейчас регион вышел на финишную прямую по подготовке к эстафете Олимпийского огня. Вчера в Пскове завершила работу авангардная группа, сегодня подобная работа заканчивается в Изборске. «Весь регион ждет прихода эстафеты, чтобы прикоснуться к Олимпиаде. Все население готово к встрече. Эта работа покажет наш регион с исторической точки зрения, как развивающийся, перспективный для жизни», - заверил Андрей Петров. Напомним, 25 октября в Пскове и Изборске пройдет этап эстафеты Олимпийского огня XXII Зимних игр в Сочи. 7 октября эстафета приняла старт у стен Кремля в Москве, и проделает затем путь по всем 83 субъектам РФ. Около 130 млн граждан страны смогут стать реальными свидетелями эстафеты Олимпийского огня. А финиширует она 7 февраля 2014 года в Сочи, накануне старта зимних Олимпийских игр. Стартует псковская эстафета в Изборске в полдень. 5 факелоносцев понесут огонь по крепости в сопровождении реконструкторов. По городу Пскове 67 участникам эстафеты предстоит преодолеть 13 км. Маршрут эстафеты пройдет по Октябрьскому проспекту – ул. Гагарина – ул. Яна Фабрициуса – пл. Победы – ул. Кузнецкая – ул. Юбилейная – ул. Народная – Рижский проспект – пл. Ленина – Кремль – Троицкий мост – Золотая набережная – Троицкий мост – пл. Ленина – ул. Ленина – ул. Пушкина – ул. Карла Маркса – ул. Некрасова – ул. Советская – Октябрьский площадь. Финиш последнего факелоносца состоится на Октябрьской площади в 17.25, где и пройдет зажжение чаши Олимпийского огня и заключительное празднование, связанное с эстафетой. На Октябрьской площади выступит известный певец Алексей Гоман. Музыкант будет выступать примерно в течение часа. В целом эстафета олимпийского огня продлится 123 дня, ее маршрут пройдет через все 83 субъекта России, огонь преодолеет более 65 тыс. км. Эстафета заканчивается 7 февраля, в день открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

2014 год. Псковский губернатор обратился к генконсулу Норвегии в Санкт-Петербурге за содействием в возращении сына россиянам, лишившимся ребенка из-за зуба Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к генеральному консулу Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен, находящейся с рабочим визитом в Пскове, за содействием в возращении сына проживающим сейчас в Норвегии российским гражданам, у которых службы опеки отобрали ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. Поводом к изъятию ребенка стал его рассказ в школе про то, как мама вырвала ему молочный зуб. Сейчас мальчик находится в патронажной семье. «Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка занимается этим вопросом, находится в тесном контакте с норвежской стороной. Прошу вас в силу ваших возможностей на ситуацию повлиять», — сказал губернатор, обращаясь к генконсулу Норвегии в Санкт-Петербурге. Г-жа Хейди Олуфсен отметила, что мало знакома с этой ситуацией, сославшись на Генеральное консульство, которое, по ее мнению, должно владеть информацией. Ранее сообщалось, что семья из Псковской области, уехавшая на заработки в Норвегию, обратилась к П. Астахову в связи с изъятием их ребенка властями страны и передаче его в приемную семью. Поводом к изъятию ребенка стал его рассказ в школе про то, как мама вырвала ему молочный зуб. Днем ранее комиссия по защите прав детей в норвежском городе Тромсе разрешила родителям-россиянам встретиться с сыном, изъятым из их семьи, но вернуть ребенка отказалась.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.