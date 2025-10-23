Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
вишневый сквер
Гений уездного города
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 27.10.2025 18:140 Мужские толстовки Nike: комфорт и стиль в каждом дне 27.10.2025 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа 27.10.2025 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2025 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 27 октября

27.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 27 октября в разные годы.

 

2003. Анатолий Чубайс провел селекторную пресс-конференцию для центральных и региональных СМИ

Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс провел 27 октября 2003 года селекторную пресс-конференцию для журналистов центральных и региональных СМИ.

Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции Анатолий Чубайс рассказал о проведении трехлетней программы по сдерживанию роста тарифов для населения. Так, с 1 января следующего года по решению государства тарифы на электроэнергию повысятся на 13%, через год их рост можно снизить до 9-10%, а в 2006 году – до 6-7%, что будет означать реальное снижение энгерготарифов.

По словам Анатолия Чубайса, программу по замедлению тарифов планируется проводить и за счет сокращения издержек в головной компании в регионах. В нынешнем году по плану РАО ЕЭС экономия должна составить 17,6 млрд рублей.

Кроме того, Анатолий Чубайс отмечал, что с 1 ноября того года в пяти регионах России будут снижены тарифы на электроэнергию для населения на 20%: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской, Нижегородской и Пермской областях. При этом глава РАО «ЕЭС России» отметил, что «это снижение проведено на полгода, после чего будет проведен анализ и РАО решит, как действовать дальше».

2009 год. Блогер Елизавета Олескина едет в Псков, чтобы аргументировать свои обвинения в адрес руководства Яммского дома-интерната

Автор блога, на котором была размещена информация про Яммский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Елизавета Олескина приедет в Псков. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, она встретится с председателем комиссии по расследованию ситуации в доме-интернате для престарелых в поселке Ямм Гдовского района - заместителем губернатора Максимом Жаворонковым.

Они обсудят сложившуюся ситуацию. Елизавета Олескина представит аргументы в пользу выдвинутых ею обвинений.

Напомним, в администрации Псковской области создана комиссия по расследованию ситуации в доме-интернате для престарелых в поселке Ямм Гдовского района. Ее возглавил заместитель губернатора области Максим Жаворонков. Поводом послужило обращение в интерактивную приемную главы региона инициативных граждан, а также серия републикаций текста из живого журнала членов инициативной группы добровольцев «Старость в радость» с жалобой на условия проживания в соцучреждении. Тревогу по поводу ситуации в Яммском доме-интернате для престарелых и инвалидов уже давно бьют добровольцы группы «Старость в радость», шефствующие над пожилыми людьми в домах престарелых в ряде российских областей. В понедельник во многих блогах появилась шокирующая запись о ситуации в Ямме.

Основной текст изложен в «Живом журнале» основателя группы - Лизы Олескиной и сопровождается фотографиями, на которых постояльцы дома престарелых запечатлены во время первых посещений волонтеров и несколько месяцев спустя.

«В этом доме - невнимательный директор и невнимательный медперсонал», - сообщила в интервью одна из волонтеров Анна Русакова. А журналист Елена Эфрос, перепостив у себя в блоге текст Олескиной, озаглавила запись «Ямм - концлагерь для стариков».

Во вторник Жаворонков посетил Яммский дом-интернат для престарелых и инвалидов, его проверка пока не подтвердила информацию блогеров. По итогам своего посещения учреждения Максим Жаворонков заявил, что информации для того, чтобы администрация области принимала какие-то дисциплинарные и организационные решения, недостаточно, сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Размещенная информация девушками-волонтерами свидетельствует о вопиющих нарушениях, которым мы пока не можем найти подтверждение, но это не значит, что мы не будем их искать», - заверил он.

2011 год. Владимир Жириновский прибыл в Псков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Псков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в эти минуты проходит встреча с жителями Псковской области в здании Псковского колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского.

По словам Жириновского, в Псков с 1993 года он приехал в 11-й раз. «И каждый раз приезжаю с особым чувством», - подчеркнул лидер либерал-демократов и напомнил, что 18 лет назад ЛДПР набрала в регионе наибольшее количество голосов на выборах - 43%.

Напомним, что тогда Владимир Жириновский возглавлял партийный список на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, которые состоялись 4 декабря.

 

Добавим, что в 2026 году Псковская область ярко отметит 80-летие покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 

2014 год. Молодые псковичи танцевали и выкрикивали антиалкогольные лозунги у ларька со спиртным

В этот день в Пскове по инициативе Общественного совета при городском управлении МВД проведена специальная акция, целью которой стало привлечение внимание местного самоуправления и общественности к проблеме незаконной реализации алкогольной продукции.

Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, место проведения мероприятия было выбрано не случайно. У торговой точки, где только в этом году полицейскими было выявлено шесть нарушений законодательства в сфере продажи алкоголя, студенты Псковского областного колледжа искусств устроили тематический флешмоб. Ребята танцевали, выкрикивая антиалкогольные лозунги, и рисовали рисунки на асфальте.

В ходе проведения социальной акции полицией города Пскова были приняты все необходимые меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности ее участников.

2017 год. 27 октября в Пскове открывается «Памятник автобусу-труженику»

27 октября 8 лет назад в Пскове открыли «Памятник автобусу-труженику». Событие приурочено к Дню работников автомобильного транспорта. Памятник установлен у дома 119 по улице Леона Поземского.

ЛиАЗ-677 - самая массовая модель отечественного автобуса, символ общественного транспорта СССР. Выпускался Ликинским автобусным заводом с 1967 по 1994 год. Распространенное народное название - «блюм».

65 автобусов ЛиАЗ-677 поступили в Псковский автобусный парк в 1975-1987 годах. Они составляли значительную часть парка. Например, только в 1998 году на линии работало 29 таких автобусов. За четверть века автобусами ЛиАЗ-677 перевезено более 300 млн пассажиров на городском и пригородном сообщении.

Данный автобус ЛиАЗ-677М с гаражным номером 252 принят в эксплуатацию 25 ноября 1987 года. Завершив работу на линии в 2000 году, автобус трудился на предприятии до ноября 2013 года, он был задействован на развозке сотрудников.

Отметим, что в сентябре 2025 года  памятник исчез от здания «Псковавтотранс» у дома 119 по улице Леона Поземского. А позднее вернулся после реставрации на новое место. Теперь он находится у транспортной проходной «Псковавтотранса» на улице Леона Поземского, 123. 

 

 Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 15 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: SMM-специалист Ксения Журавкова День в истории ПЛН. 27 октября День в истории ПЛН. 24 октября День в истории ПЛН. 23 октября ПЛН 25 лет. Год ярких событий. ЛОНГРИД День в истории ПЛН. 22 октября Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире День в истории ПЛН. 21 октября Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН День в истории ПЛН. 20 октября День в истории ПЛН. 17 октября Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные День в истории ПЛН. 16 октября День в истории ПЛН. 15 октября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев День в истории ПЛН. 14 октября День в истории ПЛН. 13 октября День в истории ПЛН. 10 октября Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» День в истории ПЛН. 9 октября День в истории ПЛН. 8 октября Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона День в истории ПЛН. 7 октября День в истории ПЛН. 6 октября Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 День в истории ПЛН. 3 октября День в истории ПЛН. 2 октября Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало День в истории ПЛН. 1 октября Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны День в истории ПЛН. 30 сентября День в истории ПЛН. 29 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова День в истории ПЛН. 26 сентября День в истории ПЛН. 25 сентября День в истории ПЛН. 24 сентября День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
27.10.2025, 18:150 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО 27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре 27.10.2025, 18:020 Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС 27.10.2025, 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа
27.10.2025, 17:550 «Ночь искусств» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября 27.10.2025, 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2025, 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей
27.10.2025, 17:420 Псковские «Хищники» стали победителями футбольного турнира «Прорыв» в Адлере 27.10.2025, 17:380 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025, 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 27.10.2025, 17:260 Псковичка представила регион на Всероссийском форуме исторического наследия
27.10.2025, 17:150 Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле 27.10.2025, 17:090 В Псковской области возросла стоимость медицинских товаров 27.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 27 октября 27.10.2025, 17:000 Умер бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко
27.10.2025, 16:580 В Великих Луках представили переизданные книги Владимира Орлова по истории города 27.10.2025, 16:570 Псковичи могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре 27.10.2025, 16:500 Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции 27.10.2025, 16:430 Первенство области по волейболу среди девушек до 14 лет выиграла команда великолучанок
27.10.2025, 16:350 Смартфоны и телевизоры подешевели в Псковской области в сентябре 27.10.2025, 16:320 Псков полностью украсят к Новому году к первой декаде декабря 27.10.2025, 16:300 Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской 27.10.2025, 16:250 Члены кулинарного клуба псковского отделения «Деловой России» готовили хачапури на мастер-классе
27.10.2025, 16:210 Воспитанники интернатов Псковской области начали тренировки по фиджитал-футболу 27.10.2025, 16:100 Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день 27.10.2025, 16:080 Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно 27.10.2025, 16:060 «Ростелеком» первым начал установку роутеров нового поколения в Псковской области
27.10.2025, 16:030 Причины подорожания моторного топлива перечислили псковичам 27.10.2025, 15:520 В Пскове впервые на большом экране показали последний фильм Александра Столярова 27.10.2025, 15:490 Великолукский медколледж вошел в тройку лидеров чемпионата педагогических отрядов РФ 27.10.2025, 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9%
27.10.2025, 15:310 На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы 27.10.2025, 15:241 Угловой светодиодный экран планируют установить на здании псковского ГКЦ 27.10.2025, 15:160 25 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю  27.10.2025, 15:040 Как романтично провести время со второй половинкой, подсказали псковичам
27.10.2025, 14:580 Александр Козловский: У жителей Пскова и Республики Беларусь особые отношения 27.10.2025, 14:500 16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY» 27.10.2025, 14:460 Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг 27.10.2025, 14:400 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: SMM-специалист Ксения Журавкова
27.10.2025, 14:380 Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов 27.10.2025, 14:300 Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе 27.10.2025, 14:240 В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц 27.10.2025, 14:220 Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми
27.10.2025, 14:140 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 28 октября 27.10.2025, 14:130 Александр Козловский: Сейчас рано говорить о кандидатах на предстоящие выборы  27.10.2025, 14:030 Музей истории Печор приглашает посетить выставку фотопортретов народа сето 27.10.2025, 13:590 Гиды знают всё о Кремле, а мы знаем, где подают лучший завтрак в Пскове
27.10.2025, 13:480 Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей» 27.10.2025, 13:340 Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея 27.10.2025, 13:330 Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года 27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос
27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025, 13:150 Псковичи смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн и очно 27.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 12:580 «Единая Россия» решила не проводить съезд в 2025 году
27.10.2025, 12:540 Студенты Псковского политехнического колледжа посетили завод «Титан-Полимер» 27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году 27.10.2025, 12:360 Обновился график вывоза ТКО на улице Досягаева в псковской деревне Борисовичи
27.10.2025, 12:350 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов 27.10.2025, 12:220 «Зенча»: Сделано для России 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис» 27.10.2025, 12:101 Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП
27.10.2025, 12:070 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов 27.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 27.10.2025, 12:010 Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе 27.10.2025, 11:570 900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области
27.10.2025, 11:540 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025, 11:350 Фотофакт: Псков украшают к Новому году 27.10.2025, 11:250 Учащиеся 6 класса посетили псковский музей ФСБ
27.10.2025, 11:170 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2025 года 27.10.2025, 11:070 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 27 октября 27.10.2025, 10:550 Баня горела в себежской деревне Глубочица 27.10.2025, 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru