Общество

День в истории ПЛН. 27 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 27 октября в разные годы.

2003. Анатолий Чубайс провел селекторную пресс-конференцию для центральных и региональных СМИ

Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс провел 27 октября 2003 года селекторную пресс-конференцию для журналистов центральных и региональных СМИ.

Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции Анатолий Чубайс рассказал о проведении трехлетней программы по сдерживанию роста тарифов для населения. Так, с 1 января следующего года по решению государства тарифы на электроэнергию повысятся на 13%, через год их рост можно снизить до 9-10%, а в 2006 году – до 6-7%, что будет означать реальное снижение энгерготарифов.

По словам Анатолия Чубайса, программу по замедлению тарифов планируется проводить и за счет сокращения издержек в головной компании в регионах. В нынешнем году по плану РАО ЕЭС экономия должна составить 17,6 млрд рублей.

Кроме того, Анатолий Чубайс отмечал, что с 1 ноября того года в пяти регионах России будут снижены тарифы на электроэнергию для населения на 20%: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской, Нижегородской и Пермской областях. При этом глава РАО «ЕЭС России» отметил, что «это снижение проведено на полгода, после чего будет проведен анализ и РАО решит, как действовать дальше».

2009 год. Блогер Елизавета Олескина едет в Псков, чтобы аргументировать свои обвинения в адрес руководства Яммского дома-интерната

Автор блога, на котором была размещена информация про Яммский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Елизавета Олескина приедет в Псков. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, она встретится с председателем комиссии по расследованию ситуации в доме-интернате для престарелых в поселке Ямм Гдовского района - заместителем губернатора Максимом Жаворонковым.

Они обсудят сложившуюся ситуацию. Елизавета Олескина представит аргументы в пользу выдвинутых ею обвинений.

Напомним, в администрации Псковской области создана комиссия по расследованию ситуации в доме-интернате для престарелых в поселке Ямм Гдовского района. Ее возглавил заместитель губернатора области Максим Жаворонков. Поводом послужило обращение в интерактивную приемную главы региона инициативных граждан, а также серия републикаций текста из живого журнала членов инициативной группы добровольцев «Старость в радость» с жалобой на условия проживания в соцучреждении. Тревогу по поводу ситуации в Яммском доме-интернате для престарелых и инвалидов уже давно бьют добровольцы группы «Старость в радость», шефствующие над пожилыми людьми в домах престарелых в ряде российских областей. В понедельник во многих блогах появилась шокирующая запись о ситуации в Ямме.

Основной текст изложен в «Живом журнале» основателя группы - Лизы Олескиной и сопровождается фотографиями, на которых постояльцы дома престарелых запечатлены во время первых посещений волонтеров и несколько месяцев спустя.

«В этом доме - невнимательный директор и невнимательный медперсонал», - сообщила в интервью одна из волонтеров Анна Русакова. А журналист Елена Эфрос, перепостив у себя в блоге текст Олескиной, озаглавила запись «Ямм - концлагерь для стариков».

Во вторник Жаворонков посетил Яммский дом-интернат для престарелых и инвалидов, его проверка пока не подтвердила информацию блогеров. По итогам своего посещения учреждения Максим Жаворонков заявил, что информации для того, чтобы администрация области принимала какие-то дисциплинарные и организационные решения, недостаточно, сообщал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Размещенная информация девушками-волонтерами свидетельствует о вопиющих нарушениях, которым мы пока не можем найти подтверждение, но это не значит, что мы не будем их искать», - заверил он.

2011 год. Владимир Жириновский прибыл в Псков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Псков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в эти минуты проходит встреча с жителями Псковской области в здании Псковского колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского.

По словам Жириновского, в Псков с 1993 года он приехал в 11-й раз. «И каждый раз приезжаю с особым чувством», - подчеркнул лидер либерал-демократов и напомнил, что 18 лет назад ЛДПР набрала в регионе наибольшее количество голосов на выборах - 43%.

Напомним, что тогда Владимир Жириновский возглавлял партийный список на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, которые состоялись 4 декабря.

Добавим, что в 2026 году Псковская область ярко отметит 80-летие покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

2014 год. Молодые псковичи танцевали и выкрикивали антиалкогольные лозунги у ларька со спиртным

В этот день в Пскове по инициативе Общественного совета при городском управлении МВД проведена специальная акция, целью которой стало привлечение внимание местного самоуправления и общественности к проблеме незаконной реализации алкогольной продукции.

Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, место проведения мероприятия было выбрано не случайно. У торговой точки, где только в этом году полицейскими было выявлено шесть нарушений законодательства в сфере продажи алкоголя, студенты Псковского областного колледжа искусств устроили тематический флешмоб. Ребята танцевали, выкрикивая антиалкогольные лозунги, и рисовали рисунки на асфальте.

В ходе проведения социальной акции полицией города Пскова были приняты все необходимые меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности ее участников.

2017 год. 27 октября в Пскове открывается «Памятник автобусу-труженику»