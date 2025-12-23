Общество

Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы

Уходит в историю 2025-й. В Псковской области он стал заключительным годом проведения муниципальной реформы. В рамках третьего этапа преобразований по уже проложенному другими районами пути прошли еще одиннадцать, ставшие в этом году муниципальными округами. Осенью в них состоялись выборы депутатов собраний, а затем были избраны новые главы. К настоящему времени во всех преобразованных округах сформированы органы местного самоуправления. Таким образом, стартовавшая в 2023 году реформа завершена и уже можно подвести ее предварительные итоги.

Напомним, в начале этой работы губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначал две основные задачи, стоявшие перед региональной властью и руководителями районов, инициировавшими преобразования.

Было необходимо, во-первых, создать в муниципальных образованиях эффективную модель управления, во-вторых - сформировать квалифицированный состав команд, которые были бы готовы грамотно использовать все имеющиеся возможности для развития территорий и повышения уровня жизни земляков.

Значение местного самоуправления невозможно переоценить. Без всякого преувеличения, это сама жизнь наших соотечественников. Именно сотрудники органов МСУ ежедневно находятся ближе всего к людям и по большому счёту являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти.

Иначе говоря, требовалось создать такую систему муниципального управления, при которой было бы выстроено эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и должностными лицами МСУ одного муниципального образования в границах территории района, как административно-территориальной единицы. Кроме того, было важно четко разделить и обозначить функционал всех органов местного самоуправления одного муниципалитета при едином главе, который обеспечивал бы координацию деятельности всех органов МСУ по решению вопросов местного значения. Сопутствующая задача – консолидация финансовых, трудовых и имущественных ресурсов в границах одного округа.

Как сейчас констатируют в управлении муниципального развития правительства Псковской области, данные цели достигнуты. При этом следует учитывать, что восемь муниципалитетов-первопроходцев (Струго-Красненский, Печорский, Невельский, Опочецкий, Пыталовский, Новоржевский, Локнянский и Красногородский), которые были преобразованы в округа в 2023 году, работают в этом статусе полноценно только 2 года. Безусловно, это только стартовый отрезок. Другие же муниципальные образования, по сути, лишь приступают к полноценной работе в качестве округов. Однако при этом уже очевидно, что большинству округов удалось решить вопросы с квалифицированным управленческим персоналом, когда главы поселений с большим опытом работы заняли должности заместителей глав округов и профессионально работают с территориями уже на новом уровне.

Важно и другое: объединение бюджетов позволило муниципальным округам активнее участвовать в реализации своих проектов в рамках региональных конкурсов, так как у муниципалитетов появилась возможность софинансирования в большем объеме.

«Объединение позволило за счет перераспределения штатных единиц принять на муниципальную службу в территориальные отделы в границах бывших поселений специалистов на постоянной основе. Как следствие - полноценная работа всех административных зданий на местах, в том числе тех, что были закрыты ранее, в результате слияния сельских поселений», - поясняет руководитель управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.

Возможность администрации округа осуществлять централизованные закупки позволяет привлекать квалифицированных исполнителей и достигать серьезной экономии бюджетных средств. Это стало возможным, поскольку объемы закупок, которые проводятся для всей территории, несравнимы с объемом, требующимся каждому отдельному поселению.

Глава округа теперь отвечает за всё происходящие в муниципалитете. Работа руководителей волостных отделов полостью контролируется главой. В его задачу входит защита и продвижение интересов округа в правительстве области, профильных министерствах; задача глав теротделов – качественное исполнение хозяйственных вопросов.

Главы бывших поселений в качестве сотрудников теротделов получили полное юридическое, материально – техническое сопровождение, освободились от бумажной работы и занимаются только хозяйственной работой.

У территорий бывших дотационных поселений появилась реальная возможность получить большее финансирование за счет средств объединенного бюджета, а также за счет региональных и федеральных средств, которые стало возможным привлечь по программам. И это еще один плюс реформы – равные возможности развития для всех территорий в округе.

Необходимо отметить, что свой вклад в реализацию муниципальной реформы внесли депутаты Псковского областного Собрания, принявшие правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления.

Как убеждена глава Пыталовского муниципального округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева, решение о реализации реформы было абсолютно правильным.

При этом важно понимать, что масштабный процесс перехода от двухуровневой модели управления к созданию единых муниципальных округов проходил не одномоментно, а этап за этапом.

При его реализации важно было не только соблюсти все установленные законом процедуры, но и как можно эффективнее перестроить работу органов МСУ, не наломать дров, доходчиво объяснить суть изменений жителям Псковской области, ради которых изменения и проводятся.

В этой связи отметим, что за три года на ПЛН вышло множество информационных материалов и комментариев экспертов, посвященных ходу реформы. Неоднократно актуальная для жителей муниципальных образований тема обсуждалась в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и эфире радиостанции ПЛН FM. В том числе благодаря этой системной просветительской работе уровень информированности жителей области о сути преобразований и решаемых задачах стал значительно выше.

Итак, реформа завершена, но ставить точку в рассказе о деятельности по повышению качества работы органов МСУ рано. Многое сделано, но впереди - новые цели. Так, уже сейчас ведется комплексная работа по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.

Предусмотрены многочисленные мероприятия - от просветительской и профориентационной деятельности, целевого обучения, финансовой поддержки молодых специалистов и развития института наставничества до повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, повышения престижа профессии, формирования единого управленческого кадрового резерва.

Основная задача, которую ставит руководство Псковской области, - максимально повысить квалификацию муниципальных служащих. Вне всяких сомнений, это будет напрямую влиять на качество предоставления муниципальных услуг и решение вопросов местного значения. А раз так - продолжение следует.

Александр Мельников