Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы

Уходит в историю 2025-й. В Псковской области он стал заключительным годом проведения муниципальной реформы. В рамках третьего этапа преобразований по уже проложенному другими районами пути прошли еще одиннадцать, ставшие в этом году муниципальными округами. Осенью в них состоялись выборы депутатов собраний, а затем были избраны новые главы. К настоящему времени во всех преобразованных округах сформированы органы местного самоуправления. Таким образом, стартовавшая в 2023 году реформа завершена и уже можно подвести ее предварительные итоги.
Напомним, в начале этой работы губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначал две основные задачи, стоявшие перед региональной властью и руководителями районов, инициировавшими преобразования.
Было необходимо, во-первых, создать в муниципальных образованиях эффективную модель управления, во-вторых - сформировать квалифицированный состав команд, которые были бы готовы грамотно использовать все имеющиеся возможности для развития территорий и повышения уровня жизни земляков.
Иначе говоря, требовалось создать такую систему муниципального управления, при которой было бы выстроено эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и должностными лицами МСУ одного муниципального образования в границах территории района, как административно-территориальной единицы. Кроме того, было важно четко разделить и обозначить функционал всех органов местного самоуправления одного муниципалитета при едином главе, который обеспечивал бы координацию деятельности всех органов МСУ по решению вопросов местного значения. Сопутствующая задача – консолидация финансовых, трудовых и имущественных ресурсов в границах одного округа.
Как сейчас констатируют в управлении муниципального развития правительства Псковской области, данные цели достигнуты. При этом следует учитывать, что восемь муниципалитетов-первопроходцев (Струго-Красненский, Печорский, Невельский, Опочецкий, Пыталовский, Новоржевский, Локнянский и Красногородский), которые были преобразованы в округа в 2023 году, работают в этом статусе полноценно только 2 года. Безусловно, это только стартовый отрезок. Другие же муниципальные образования, по сути, лишь приступают к полноценной работе в качестве округов. Однако при этом уже очевидно, что большинству округов удалось решить вопросы с квалифицированным управленческим персоналом, когда главы поселений с большим опытом работы заняли должности заместителей глав округов и профессионально работают с территориями уже на новом уровне.
Важно и другое: объединение бюджетов позволило муниципальным округам активнее участвовать в реализации своих проектов в рамках региональных конкурсов, так как у муниципалитетов появилась возможность софинансирования в большем объеме.
«Объединение позволило за счет перераспределения штатных единиц принять на муниципальную службу в территориальные отделы в границах бывших поселений специалистов на постоянной основе. Как следствие - полноценная работа всех административных зданий на местах, в том числе тех, что были закрыты ранее, в результате слияния сельских поселений», - поясняет руководитель управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.
Глава округа теперь отвечает за всё происходящие в муниципалитете. Работа руководителей волостных отделов полостью контролируется главой. В его задачу входит защита и продвижение интересов округа в правительстве области, профильных министерствах; задача глав теротделов – качественное исполнение хозяйственных вопросов.
Главы бывших поселений в качестве сотрудников теротделов получили полное юридическое, материально – техническое сопровождение, освободились от бумажной работы и занимаются только хозяйственной работой.
У территорий бывших дотационных поселений появилась реальная возможность получить большее финансирование за счет средств объединенного бюджета, а также за счет региональных и федеральных средств, которые стало возможным привлечь по программам. И это еще один плюс реформы – равные возможности развития для всех территорий в округе.
Как убеждена глава Пыталовского муниципального округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева, решение о реализации реформы было абсолютно правильным.
При этом важно понимать, что масштабный процесс перехода от двухуровневой модели управления к созданию единых муниципальных округов проходил не одномоментно, а этап за этапом.
В этой связи отметим, что за три года на ПЛН вышло множество информационных материалов и комментариев экспертов, посвященных ходу реформы. Неоднократно актуальная для жителей муниципальных образований тема обсуждалась в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и эфире радиостанции ПЛН FM. В том числе благодаря этой системной просветительской работе уровень информированности жителей области о сути преобразований и решаемых задачах стал значительно выше.
Итак, реформа завершена, но ставить точку в рассказе о деятельности по повышению качества работы органов МСУ рано. Многое сделано, но впереди - новые цели. Так, уже сейчас ведется комплексная работа по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.
Основная задача, которую ставит руководство Псковской области, - максимально повысить квалификацию муниципальных служащих. Вне всяких сомнений, это будет напрямую влиять на качество предоставления муниципальных услуг и решение вопросов местного значения. А раз так - продолжение следует.
Александр Мельников