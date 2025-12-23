Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в «СтругановЪ»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
вклады в ПСБ
Работа в «Россети Северо-Запад»
Вестник МСУ Итоги мунреформы
Город Рождества
Как меняются школы
ПЛН-25: Вихри двадцатых
Муниципальная реформа ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 23.12.2025 11:493 Алексей Севастьянов и Вера Емельянова посетили псковскую школьную столовую  24.12.2025 10:400 Суд обязал гдовскую администрацию обеспечить проезд к земельному участку 24.12.2025 10:370 Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы 24.12.2025 10:300 От Санкт-Петербурга 432 версты: памятнику зайцу в «Михайловском» — 25 лет 24.12.2025 10:130 В СОЦПРОФ приветствуют расширение возможностей по возмещению расходов на охрану труда 24.12.2025 09:550 Режим беспилотной опасности в Псковской области отменен
 
 
 
Самое популярное 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы

24.12.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

Уходит в историю 2025-й. В Псковской области он стал заключительным годом проведения муниципальной реформы. В рамках третьего этапа преобразований по уже проложенному другими районами пути прошли еще одиннадцать, ставшие в этом году муниципальными округами. Осенью в них состоялись выборы депутатов собраний, а затем были избраны новые главы. К настоящему времени во всех преобразованных округах сформированы органы местного самоуправления. Таким образом, стартовавшая в 2023 году реформа завершена и уже можно подвести ее предварительные итоги.

 

Напомним, в начале этой работы губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначал две основные задачи, стоявшие перед региональной властью и руководителями районов, инициировавшими преобразования.

Было необходимо, во-первых, создать в муниципальных образованиях эффективную модель управления, во-вторых - сформировать квалифицированный состав команд, которые были бы готовы грамотно использовать все имеющиеся возможности для развития территорий и повышения уровня жизни земляков.

Значение местного самоуправления невозможно переоценить. Без всякого преувеличения, это сама жизнь наших соотечественников. Именно сотрудники органов МСУ ежедневно находятся ближе всего к людям и по большому счёту являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти.

Иначе говоря, требовалось создать такую систему муниципального управления, при которой было бы выстроено эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и должностными лицами МСУ одного муниципального образования в границах территории района, как административно-территориальной единицы. Кроме того, было важно четко разделить и обозначить функционал всех органов местного самоуправления одного муниципалитета при едином главе, который обеспечивал бы координацию деятельности всех органов МСУ по решению вопросов местного значения. Сопутствующая задача – консолидация финансовых, трудовых и имущественных ресурсов в границах одного округа.

Как сейчас констатируют в управлении муниципального развития правительства Псковской области, данные цели достигнуты. При этом следует учитывать, что восемь муниципалитетов-первопроходцев (Струго-Красненский, Печорский, Невельский, Опочецкий, Пыталовский, Новоржевский, Локнянский и Красногородский), которые были преобразованы в округа в 2023 году, работают в этом статусе полноценно только 2 года. Безусловно, это только стартовый отрезок. Другие же муниципальные образования, по сути, лишь приступают к полноценной работе в качестве округов. Однако при этом уже очевидно, что большинству округов удалось решить вопросы с квалифицированным управленческим персоналом, когда главы поселений с большим опытом работы заняли должности заместителей глав округов и профессионально работают с территориями уже на новом уровне.

Важно и другое: объединение бюджетов позволило муниципальным округам активнее участвовать в реализации своих проектов в рамках региональных конкурсов, так как у муниципалитетов появилась возможность софинансирования в большем объеме.

«Объединение позволило за счет перераспределения штатных единиц принять на муниципальную службу в территориальные отделы в границах бывших поселений специалистов на постоянной основе. Как следствие - полноценная работа всех административных зданий на местах, в том числе тех, что были закрыты ранее, в результате слияния сельских поселений», - поясняет руководитель управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.

Возможность администрации округа осуществлять централизованные закупки позволяет привлекать квалифицированных исполнителей и достигать серьезной экономии бюджетных средств. Это стало возможным, поскольку объемы закупок, которые проводятся для всей территории, несравнимы с объемом, требующимся каждому отдельному поселению.

Глава округа теперь отвечает за всё происходящие в муниципалитете. Работа руководителей волостных отделов полостью контролируется главой. В его задачу входит защита и продвижение интересов округа в правительстве области, профильных министерствах; задача глав теротделов – качественное исполнение хозяйственных вопросов.

Главы бывших поселений в качестве сотрудников теротделов получили полное юридическое, материально – техническое сопровождение, освободились от бумажной работы и занимаются только хозяйственной работой.

У территорий бывших дотационных поселений появилась реальная возможность получить большее финансирование за счет средств объединенного бюджета, а также за счет региональных и федеральных средств, которые стало возможным привлечь по программам. И это еще один плюс реформы – равные возможности развития для всех территорий в округе.

Необходимо отметить, что свой вклад в реализацию муниципальной реформы внесли депутаты Псковского областного Собрания, принявшие правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления.

Как убеждена глава Пыталовского муниципального округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева, решение о реализации реформы было абсолютно правильным.

При этом важно понимать, что масштабный процесс перехода от двухуровневой модели управления к созданию единых муниципальных округов проходил не одномоментно, а этап за этапом.

При его реализации важно было не только соблюсти все установленные законом процедуры, но и как можно эффективнее перестроить работу органов МСУ, не наломать дров, доходчиво объяснить суть изменений жителям Псковской области, ради которых изменения и проводятся.

В этой связи отметим, что за три года на ПЛН вышло множество информационных материалов и комментариев экспертов, посвященных ходу реформы. Неоднократно актуальная для жителей муниципальных образований тема обсуждалась в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и эфире радиостанции ПЛН FM. В том числе благодаря этой системной просветительской работе уровень информированности жителей области о сути преобразований и решаемых задачах стал значительно выше.

Итак, реформа завершена, но ставить точку в рассказе о деятельности по повышению качества работы органов МСУ рано. Многое сделано, но впереди - новые цели. Так, уже сейчас ведется комплексная работа по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.

Предусмотрены многочисленные мероприятия - от просветительской и профориентационной деятельности, целевого обучения, финансовой поддержки молодых специалистов и развития института наставничества до повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, повышения престижа профессии, формирования единого управленческого кадрового резерва.

Основная задача, которую ставит руководство Псковской области, - максимально повысить квалификацию муниципальных служащих. Вне всяких сомнений, это будет напрямую влиять на качество предоставления муниципальных услуг и решение вопросов местного значения. А раз так - продолжение следует.

Александр Мельников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 115 человек
24.12.2025, 10:400 Суд обязал гдовскую администрацию обеспечить проезд к земельному участку 24.12.2025, 10:370 Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы 24.12.2025, 10:300 От Санкт-Петербурга 432 версты: памятнику зайцу в «Михайловском» — 25 лет 24.12.2025, 10:200 Бытовка горела на улице Северной в Гдове. ВИДЕО
24.12.2025, 10:130 В СОЦПРОФ приветствуют расширение возможностей по возмещению расходов на охрану труда 24.12.2025, 10:060 Загоревшееся одеяло стало причиной пожара в Стругах Красных 24.12.2025, 09:590 «Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона 24.12.2025, 09:580 При пожаре в себежской деревне Могили пострадал 89-летний мужчина
24.12.2025, 09:550 Режим беспилотной опасности в Псковской области отменен 24.12.2025, 09:520 «Семерка» горела в новосокольнической деревне Шубино 24.12.2025, 09:400 Оперативные службы работают возле гостиницы «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025, 09:400 Сколько стоит Новый год?!
24.12.2025, 09:300 «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах 24.12.2025, 09:150 Каждого второго псковича приглашали вернуться на предыдущее место работы - опрос 24.12.2025, 09:000 В локнянском селе Михайлов Погост установили новую вышку сотовой связи 24.12.2025, 08:400 «Псковские тепловые сети» устранили утечку на улице Гражданской
24.12.2025, 08:200 Мошенники перед Новым годом предлагают сыграть в «Тайного Санту» 24.12.2025, 08:001 Роскачество выявило в икре пяти торговых марок кишечную палочку 24.12.2025, 07:300 Конкурс на лучшую новогоднюю ель стартовал в Великих Луках 24.12.2025, 07:050 Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Псковской области
24.12.2025, 07:000 Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70% 23.12.2025, 23:200 Момент ДТП на площади Героев-Десантников в Пскове попал на видео 23.12.2025, 23:080 Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Псковской области закрыты на карантин 13 школ 23.12.2025, 22:580 Оставшимся без воды жителям улицы Луговой в Пскове ответили, когда начнется ремонт трубопровода
23.12.2025, 22:200 ДТП произошло на площади Героев-Десантников в Пскове 23.12.2025, 22:000 Почему в России упал спрос на покупку франшиз, ответил инвестор 23.12.2025, 21:420 Доспех старшего лейтенанта Юрия Тихонова стал частью экспозиции Псковского музея 23.12.2025, 21:230 Псковские энергетики будут работать круглосуточно в новогодние праздники
23.12.2025, 21:220 Омбудсмен проверил условия содержания граждан в псковском СИЗО 23.12.2025, 21:140 Работы Чжоу Сяобин представлены на выставке в Псковском музее 23.12.2025, 21:040 558 километров линий электропередачи отремонтировали в Псковской области 23.12.2025, 20:420 Выставка «Скачи, мой добрый конь» откроется в Пскове 26 декабря
23.12.2025, 20:210 Пушкинский заповедник приглашает заглянуть в михайловскую библиотеку поэта 23.12.2025, 20:000 Водитель Nissan пострадал при ДТП в Новосокольническом округе 23.12.2025, 19:430 Первое богослужение после ремонта провели в храме при псковском СИЗО-1 23.12.2025, 19:230 В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram
23.12.2025, 19:010 Псковичка получила срок за ложные сообщения о минировании московской больницы 23.12.2025, 18:390 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 23.12.2025, 18:200 Суд по делу о превышении полномочий директора парка «Себежский» Надежды Подоплёкиной пройдет 29 декабря 23.12.2025, 18:000 Спектаклем «В лучах» откроются гастроли Театра Ленсовета в Пскове
23.12.2025, 17:510 «Обратный отсчет»: Каким был 2025 год для Пскова? ВИДЕО 23.12.2025, 17:420 Два человека пострадали при съезде мусоровоза в кювет на трассе в Островском округе 23.12.2025, 17:410 Борис Елкин рассказал, как возникла идея восстанавливать лагерь «Нептун» 23.12.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: итоги, прогнозы, рейтинги. ВИДЕО
23.12.2025, 17:373 10-летней псковичке подарили куртку в рамках акции «Ёлка желаний» 23.12.2025, 17:220 Опрос ПЛН-ТВ: На чем экономят псковичи? 23.12.2025, 17:180 Гололедицу и до -12 градусов прогнозируют в Псковской области 24 декабря 23.12.2025, 17:010 Пыталовский суд лишил водителя с заболеванием права садиться за руль
23.12.2025, 16:561 Администрация Пскова планирует перевести все уличное освещение под свой контроль 23.12.2025, 16:520 Прозрачность экзаменов и отсутствие телефонов: как меняются школы в Псковской области 23.12.2025, 16:420 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах 2025 года для АПК Псковской области. ВИДЕО 23.12.2025, 16:380 Сбитый под Псковом пешеход доставлен в областную больницу
23.12.2025, 16:340 «Гонки по вертикали»: итоги, прогнозы, рейтинги 23.12.2025, 16:220 Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС стартует 12 января 23.12.2025, 16:170 Псковский представитель транспортной компании подозревается в даче взяток инспекторам Ространснадзора 23.12.2025, 16:070 Руководитель Стругокрасненской УИК Валентина Дементьева скончалась на 61-м году жизни
23.12.2025, 16:060 Одобрен проект реконструкции автомобильного пункта пропуска на границе Псковской области с Латвией 23.12.2025, 15:580 «Отборочник» для участия в псковском фестивале «Добрый рок» состоится 31 января 23.12.2025, 15:500 Почти 7 тысяч домовладений подключили к «голубому» топливу с начала догазификации – Андрей Козлов 23.12.2025, 15:471 Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова*
23.12.2025, 15:460 Мост через реку Великую в Опочке закроют для проезда 25 и 26 декабря 23.12.2025, 15:360 Стартовала акция на колбасный сыр от «Молочных продуктов Пушкиногорья» 23.12.2025, 15:340 Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки» 23.12.2025, 15:330 Суд взыскал долг по микрозайму с матери умершего от передозировки наркотиками псковича
23.12.2025, 15:270 Памятник княгине Ольге в центре Пскова планируют восстановить к следующему лету 23.12.2025, 15:230 Число участников чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области в 2025 году выросло на 18%  23.12.2025, 15:130 «Истфакт»: Освободитель Пскова 23.12.2025, 15:122 Участника СВО в Великих Луках освободили от ответственности за неуплату алиментов
23.12.2025, 15:070 Борис Елкин поставил оценку работе администрации Пскова в 2025 году 23.12.2025, 15:000 Санитарный дни пройдут на объектах псковского музея в последнюю неделю декабря 23.12.2025, 14:570 Методы воспитания мальчика в Опочке суд квалифицировал как истязание 23.12.2025, 14:470 Новогодние рисунки псковичей представили на виртуальной выставке в Москве
23.12.2025, 14:311 Около 84 км псковских дорог отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 23.12.2025, 14:250 «Планов громадьё»: Андрей Козлов рассказал, что предстоит после ввода экотехнопарка 23.12.2025, 14:200 Назад в Новый год: квест с «Машиной времени» разработали в «Михайловском» 23.12.2025, 14:020 Проводку освещения на Октябрьском проспекте в Пскове хотят убрать под землю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru