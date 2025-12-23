Общество

В конкурсе «Ностальгия с ПЛН» победили все участники

Подведены итоги конкурса «Ностальгия с ПЛН», который редакция проводила в преддверии обновления сайта. Конкурс был посвящен первым воспоминаниям наших читателей, связанным с Псковской Лентой Новостей.

Мы обещали выбрать трёх победителей. Но когда прочитали ваши истории — не смогли остановиться на чем-то конкретном. Каждая из них была тёплой, личной, настоящей.

Поэтому победителями стали все пять участников, так как ваши рассказы тронули редакцию:

Татьяна Куранова;

Артём Удовенко;

Екатерина Васильева;

Мария Малюхова;

Екатерина Жевченко;

Ваши воспоминания — о том, как родители читали ПЛН за ужином, как случайно наткнулись на сайт и с тех пор стали постоянными читателями — напомнили нам, почему мы делаем эту работу.

Фирменный мерч ПЛН уже ждёт вас в редакции: город Псков, улица Петровская, дом 51, 7 этаж

А ещё — как и обещали — мы с радостью опубликуем эксклюзивные интервью с вами на нашем обновлённом сайте, который запускается 25 декабря. Если согласны — напишите нам в личные сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».

Далее публикуем комментарии участников:

«Мне было лет десять, когда я впервые услышала фразу: «Пойду проверю, что пишут в ПЛН». Это говорил папа каждое воскресное утро — заваривал чай, включал старенький ноутбук и заходил на сайт Псковской Ленты Новостей. Я тогда не понимала, зачем читать новости, если можно играть в игры. Но однажды он показал мне статью про открытие новой площадки у Мирожского монастыря — там были фото, где я сама была запечатлён с классом. Я аж подскочила: «Это мы!». С тех пор ПЛН для меня — не просто СМИ, а часть псковской жизни, которую можно потрогать, увидеть, узнать. А теперь, спустя годы, я сама читаю вас — каждый день, перед работой. Папа бы одобрил», - поделилась Татьяна Куранова.

«А мне 12, и я каждый день с рождения читаю ПЛН. Мама в декрете часто читала новости, и однажды на своем планшете я тоже тыкнул на часто посещаемые сайты. Последние, кстати, 10 лет захожу осознанно, читаю с удовольствием про спорт, молодежные новости. Но познакомился впервые в детстве. Мне тогда казалось, что эти три буквы ПЛН съедобные. Так красиво они были нарисованы. Сейчас ПЛН - лидер среди новостей, слежу за порталом в соцсетях, удобно, что новости можно найти и там», - рассказал Артем Удовенко.

«Как только появился "ВКонтакте", начала изучать интересные и полезные сообщества. Конечно же, случайно наткнулась на ПЛН, группа о важных новостях нашего города. Сейчас уже каждодневно заходишь в новостную ленту ПЛН, чтобы быть осведомленным о происходящем. Новости - это важная составляющая уже нашей жизни, и без ПЛН нам не обойтись. Процветания вам и ещё больше читателей и подписчиков!» - написала Екатерина Васильева.

«Я впервые познакомилась с Псковской Лентой Новостей, когда мне было 16 лет. Это был обычный день, и я сидела за компьютером, листая разные сайты. На глаза попалась новость о каком-то событии в Пскове. Заголовок привлек мое внимание, и я решила прочитать статью. Это была публикация на ПЛН. С тех пор я стала постоянным читателем Псковской Ленты Новостей. Для меня это стало не просто источником информации, а настоящим окном в жизнь родного города. Я следила за новостями, узнавала о событиях, которые происходили в Пскове, и чувствовала связь с родным городом, даже когда переехала жить в Москву. ПЛН до сих пор остается для меня важным источником новостей о Пскове. Я всегда с интересом читаю статьи и узнаю, что происходит в городе, где я провела свое детство и юность. Спасибо Псковской Ленте Новостей за то, что вы делаете!» - говорится в комментарии Марии Малюховой.

«В 2016 году я, тогда студентка с горячей головой, увидела в ПЛН материал про перекрытие улицы Народной. Написала в комментариях: «Кто вообще разрешил? Это же центр!». Через пару часов мне ответил журналист — не «зачем злишься», а с цифрами, ссылками на постановления и схемой объезда. Я не только успокоилась — я начала читать ПЛН регулярно. Потому что поняла: тут не кричат, не жалуются, а просто рассказывают, как есть. С тех пор мой личный «тест на правду» прост: если в ПЛН не пишут — значит, этого нет», - делится Екатерина Жевченко.

Напомним, уже с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.