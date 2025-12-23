Общество

Михаил Ведерников об объединении больниц: Я абсолютно уверен в правильности этой реформы

Реформу, проводимую в области здравоохранения, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Люди к этой реформе не только с тревогой относились, некоторые оппозиционные силы хайпились на этом, пытались играть. Дедовичскую больницу, например, если взять. Я абсолютно уверен в правильности этой реформы. Прежде всего, это дает экономический эффект. Псковская областная больница - первый этап объединения, тут речь идет про сотни миллионов рублей. Великолукская больница тоже. То есть правильный менеджмент, правильный баланс без перекосов медицинского и немедицинского персонала», - сказал Михаил Ведерников.

Нужно понимать, что это процессы длительные, непростые, и они такие же инертные, как решение кадровых вопросов, отметил губернатор.

«Год, два, три все будут критиковать и говорить, что что-то мы делаем не так, но эффект, который потом наступит, тоже пойдет по нарастающей. На что нужно обратить внимание - это не про сокращение коек, это не про сокращение врачей определенных специальностей. Да, в этом есть проблема, люди постоянно про это пишут. Мы иногда в ручном режиме пытаемся это решать, чтобы специалисты раз в неделю или раз в две недели приезжали, проводили прием. Эта реформа про устойчивое финансирование, это про достойные заработные платы, это про привлекательные места для медицинских работников, это про федеральные и региональные программы. "Земский доктор", например. Нам нужно привлекать людей, в том числе, и в сельскую местность, там, где узкие специалисты особенно нужны», - заключил глава региона.