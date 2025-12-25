Виталий Рахманов: Новый сайт ПЛН соответствует современным трендам

Обновленный сайт Псковской Ленты Новостей современен и соответствует нынешним трендам. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН высказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Я знал, что это произойдет, ждал новый сайт. Безусловно, дизайн современный, он соответствует современным трендам. Все-таки прошло достаточно много времени с момента запуска предыдущего сайта. Устройства, на которых читают, просматривают новости, изменились, и в целом технологии шагнули вперёд. Могу сказать точно, что сайт работает быстрее, "движок" у него более оптимизирован. С точки зрения визуала тоже стало лучше. Новая навигация. Вопросов не возникает, сделано всё лаконично. В целом, думаю, он будет радовать ваших читателей еще долгие годы», – сказал Виталий Рахманов.

Напомним, сегодня, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.