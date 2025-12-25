Резонанс-2025

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Вся наша реальность состоит из бесконечной борьбы между тем, что действительно было, и тем, что не хочется вспоминать»

Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. Книга 1. Апрель–июнь»

Близится финал 2025 года. Народ великой страны, потирая руки, готовится истреблять оливье в промышленных объёмах и погружаться в привычную и интуитивно понятную январскую майонезную кому. Пока ещё все худо-бедно при исполнении и не отключили мозги в профилактических целях, самое время подвести итоги уходящего года.

Год был, мягко говоря, нервный, как водится, надежд не оправдал, а худшие прогнозы сбылись. Даже не потому, что случилось что-то экстраординарное — экстраординарным россиян давно уже не удивить. Скорее, наоборот, всё происходило методично, последовательно и без лишней суеты. Видно, что есть некий план, по нему и идем.

Что же отрезонировало сильнее всего? 3 темы. Неожиданностей, сразу оговорюсь, не было — страна живёт по принципу «стабильность — признак мастерства».

1. Запреты

Каждый год мы встречаем немым вопросом: что еще запретят широким народным массам? Какие прежде повседневные вещи признают вредными для души и тела русского человека?

В 2025 году «правило буравчика» работало без сбоев. Гайка закручивалась уверенно, строго по часовой стрелке, без рывков и проблесков надежды на обратный ход. В прошлом году YouTube «замедлили» до состояния мхатовской паузы, площадка уже больше года напоминает залипшего слоупока, надежд на выход из астрала нет никаких. YouTube лежит, как СиСи Кэпвел в миллионе серий «Санты Барбары», но народ, как водится, проявил смекалку и массово ушёл в VPN. Государство в ответ тоже не растерялось — рекламу VPN запретили. Логика железная: если нельзя запретить явление, надо хотя бы сделать вид, что его не существует. В 2026-м, видимо, решатся на следующий шаг — приравнять сам факт использования VPN к экстремизму. Осталось только определиться, считать ли экстремистом человека, который хотел посмотреть, как чинят стиральную машину, но наверху не дураки сидят, как-нибудь решат и эту задачу.

Отдельный шедевр года — закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Мы, по сути, оказались в шаге от мыслепреступления. Как это применять — никто толком не знает до сих пор. Есть у нас теперь целый сегмент законодательства: закон принят, а правоприменительная практика отсутствует – никто не хочет «лишать девственности» нормативный акт. Да и слава богу, кстати. Потому что ни черта же непонятно с этим законом. Достаточно ли просто вбить в поисковик название запрещённой организации? Если да, то под раздачу мигом попадают студенты, пишущие дипломы, журналисты, выполняющие требования закона о проверке информации, историки и просто любопытные граждане. Но пока никого не привлекают. Вероятно, наверху и правда не дураки сидят – сознают, что при таком подходе можно оптом полстраны пересажать.

Добавим сюда закон о традиционных ценностях в кино. Формально — забота о нравственности. Фактически — задел на пересмотр отношения к криминальным фильмам и сериалам вроде «Брата» и «Бригады». Никто, правда, не учёл, что для поколения 40+ это не криминал, а культурная хроника эпохи. Да, эпоха была грязная, но другой у нас в лихие 90-е не было. Историю, как известно, не вырезать маникюрными ножницами.

Детям в этом году заблокировали Roblox. Объяснять ничего особенно не стали — зачем? Есть тренд на запреты, значит, кому-то сегодня просто не повезло. Повозмущались неделю и забыли. Завтра, глядишь, FIFA-26 запретят — вдруг там опять нет сборной России. Реакция будет той же: лёгкое раздражение, бубнеж в Телеграме и тяжёлое равнодушие.

WhatsApp*, по факту, тоже готов отдать богу душу. Работает через раз, а для мессенджера это смертный приговор. Параллельно идёт нервная дискуссия: запретят заодно и Telegram или оставят как клапан для выпуска пара? Насильно пересадят всех в «Макс» или всё-таки позволят людям иметь иллюзию выбора?

На фоне всего этого попытка запретить слово «жопа» выглядела почти что трогательным КВНовским сюжетом. К счастью, вовремя одумались – еще одно доказательство, что умные люди у нас принимают государственные решения. Потому что «жопа» — это не просто слово. Это социальный институт, философская категория и универсальное описание объективной реальности, данной нам в ощущении. За «жопу» русский народ будет стоять насмерть.

2. Борьба с коррупцией

Борьба с коррупцией в 2025-м продолжалась строго по расписанию, в рамках реализации. Каждый год — дежурный скандал, без этого у нас нельзя, на том стоим.

Шоковая терапия года — дело экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. История максимально быстрого и болезненного спуска с небес на землю. Возможно, глядя на этот пример, кто-то из чиновников действительно прогонит от себя крамольные мысли. Хотя практика показывает: память у системы короткая, а соблазны — вечные.

«Дело Грацкого» тоже никак не сдается в архив. Уже после вынесения приговора всплыли новые эпизоды. В результате ведущий проектировщик дорожных объектов Елена Трошкова рискует сменить уютное офисное кресло на аскетичный металлический табурет, привинченный к полу – дело движется к суду. Досадно. Дороги, если смотреть правде в глаза, становятся лучше – это одна из отраслей, где позитив виден невооруженным глазом. Но вот такие сюжеты, по-своему, убивают веру в светлое будущее и нивелируют профессиональный труд десятков честных дорожников.

Не обошлось в 2025-м без неприятностей и в судейском корпусе. Там исторически предпочитают не выносить сор из избы, но странная история судьи Григорьевой оставила стойкий привкус недосказанности. А в отношении экс-судьи из Великих Лук Елены Халиной и вовсе возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Когда суд вызывает вопросы в беспристрастности — это, согласитесь, тревожный симптом.

3. Когда наступит мир?

И, наконец, главный вопрос года — когда уже будет мир? Когда мы перестанем по утрам просыпаться и читать ночные посты про «беспилотную опасность», отпишемся от телеграм-канала «Представитель Росавиации» и начнём читать что-нибудь менее бодрящее?

Словосочетание года — «деградация мобильного интернета». Очень точная формулировка. Деградация была абсолютно успешной. Но есть острое и осознанное желание от деградации вернуться к прогрессу, да, видно, тренд пока не тот.

Характерно, что впервые за эти годы почти каждый чиновник, депутат и политик в предновогодних эфирах ПЛН FM желает скорейшего наступления мира. Раньше как-то не решались эту тему развивать, а теперь развивают активно и недвусмысленно. Все просто — люди устали и хотят, чтобы это закончилось, повседневная жизнь вернулась в привычное русло. Усталость стала всеобщей и всеобъемлющей. Возможно, именно она — самый честный итог уходящего года.

Тут важно понимать: 2025-й не был годом катастроф. Он был годом привычки с привкусом апатии. Мы привыкли к запретам, как к отсутствию снега в декабре. Привыкли к коррупционным новостям, как к приступам гипертонии. Привыкли к тревожным сообщениям, как к будильнику по утрам. Таков наш итог — нормализация ненормального.

И потому резонанс 2025 года не в одном конкретном законе, деле или заявлении. Он в общем фоне. В ощущении, что страна живёт в режиме «ещё можно, но уже нельзя», «пока не запрещено, но лучше не надо», «чего очень хотим, в то не слишком верим». И если вдруг в 2026-м гайка хотя бы на пол-оборота пойдёт обратно — это будет восприниматься не как политика, а как чудо. Вот только на чудеса, как известно, мы давно не рассчитываем. Мы просто продолжаем жить. На всякий случай — потише.

Константин Калиниченко

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистcкой и запрещённой в РФ