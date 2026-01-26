 
Суд по делу мучителя собаки в районе псковского «Электрона» начнется 9 февраля

В Псковский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении жителя Пскова, который обвиняется в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее увечье, совершенное с применением садистских методов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело возбуждено по факту того, что 28 апреля вблизи спортивного комплекса «Электрон» мужчина, используя колюще-режущий предмет в качестве оружия, не менее двух раз ударил собаку по кличке Мия в шею, причинив ей увечье.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 9 февраля. 

Ранее стало известно, что фигурант уголовного дела об издевательствах над собакой за стадионом «Электрон» в Пскове, мужчина 1993 года рождения, трижды судим по статьям 158 (Кража), 159 (Мошенничество) и 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. 

По факту жестокого обращения с собакой в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. 

Собака ранее принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела. 

