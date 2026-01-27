Реплика Константина Калиниченко: Стыд и позор

Когда вся эта история с Натальей Ильиной только началась и первый шок немного отпустил, пришло другое чувство — липкое, тягучее, мерзкое. Стыд. И позор как неизбежное послевкусие чувства стыда. Хотелось не просто вымыть руки, а целиком залезть под душ и долго оттираться, будто вляпался в чужое дерьмо. И, судя по разговорам, это ощущение тогда накрыло многих в Пскове.

Наталья Ильина в суде 27 января 2026 года

Отвратительная история. Формально жители города ни при чём. Они не брали, не вымогали, не подписывали и не распиливали. Когда читаешь, что какой-то замминистра обороны украл 7,5 млрд, а судья в Адыгее наворовал на 12 лярдов, это, в общем, неприятно, шокирует, но где-то далеко. Не касается тебя лично. По крайней мере, нет ощущения, что это происходит рядом с тобой.

Когда видишь знакомых в зале суда, слышишь от бывших коллег-преподавателей, что их тоже склоняли к распилу, накатывает тошнота. От того, что криминальная схема максимально старая и примитивная, но это не помешало реализовывать ее годами. Многие знали, но… закрывали глаза. Некоторые участвовали. Кто-то боялся, потому что «находился в служебной зависимости, опасался наступления негативных последствий». Другой не видел в этом проблемы — «А что такого? Да так везде». Третий убедил себя, что его хата с краю.

Более всего омерзителен нескончаемый бенефис и карнавал, который сопровождал эпоху Натальи Ильиной чуть ли не со дня прибытия в Псков до 8 апреля 2025 года — с фанфарами, восторгами и ореолом небожителя. Те самые люди, аплодировавшие ей в стенах универа, коридорах власти, в социальных сетях и медиапространстве, сегодня деликатненько молчат, уткнув очи в пол, старательно делают вид, что не при делах. «Да я же ничего такого не знала», — картинно закатывают глаза.

Возможно, им тоже стыдно. Но прошло уже столько времени, что пора бы перестать прятать глаза и честно сказать: «Да, нам стыдно, мы, в известном смысле, к этому тоже приложили руку, создавая Наталье Ильиной имидж «гениального управленца эпохи» и матерого человечища, прекрасно зная о том, что король-то голый».

На ресурсах ПсковГУ и в «дружественных» госмедиа с ней носились как с писаной торбой. Вот интересно, теперь они все молчат, как воды в рот набрали — какие чувства вы испытываете, уважаемые?

Но чем дольше молчат причастные, тем красноречивее выходит. Наверное, совесть так сильно мучает, что рта не раскрыть.

Константин Калиниченко