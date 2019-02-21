Спорт

Подведены итоги соревнований «Мини-футбол - в школу» среди команд СЗФО в младших возрастных группах

В Пскове с 19 по 22 февраля прошли соревнования Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» среди команд Северо-Западного федерального округа в младших возрастных группах (2007-2008 и 2005-2006 года рождения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту, в соревнованиях приняли участие более 400 учащихся общеобразовательных школ Северо-Запада.

Итоги соревнований среди девочек 2005-2006 года рождения:

1 место - СОШ №2 г. Олонец, Республика Карелия

2 место - Полесская СОШ, Калининградская область

3 место - ЦО «Псковский пед. комплекс», Псковская область

Итоги соревнований среди юношей 2005-2006 г.р.:

1 место - СОШ №1 г. Бабаево, Вологодская область

2 место - Пустошкинский ЦО, Псковская область

3 место - Пригородная СОШ 0:1, Ленинградская область

Лучшими игроками стали:

Девочки

Бомбардир: Софья Синцова (СОШ № 2 г. Олонец)

Вратарь: Ксения Ефремова (СОШ № 2 г. Олонец)

Игрок: Анна Пирогова (Полесская СОШ)

Мальчики

Бомбардир: Владислав Синявин (СОШ № 1 г. Бабаево)

Вратарь: Артем Хохлов (Пригородная СОШ)

Игрок: Иван Макаров (Пустошкинский Центр Образования)

Итоги соревнований среди девочек 2007-2008 г.р.

1 место - СОШ №33 г. Сыктывкар, Республика Коми

2 место - ОШ №2 г. Олонец, Республика Карелия

3 место - СОШ «ЛЦО» пос. Лесколово, Ленинградская область

Итоги соревнований среди юношей 2007-2008 г.р.

1 место - СОШ «ЛЦО» п. Лесколово, Ленинградская область

2 место - СОШ №40 г. Череповец, Вологодская область

3 место - СОШ №7 г. Великие Луки, Псковская область

Лучшими игроками стали:

Девочки

Бомбардир: Екатерина Вологжанина (ОШ СОШ № 33 г. Сыктывкар)

Вратарь: Мария Петрова (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)

Игрок: Вера Шляпина (СОШ № 2 г. Олонец)

Мальчики

Бомбардир: Илья Куценко (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)

Вратарь: Илья Воронов (СОШ № 40 г. Череповец)

Игрок: Максим Якунин (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)