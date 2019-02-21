Подведены итоги соревнований «Мини-футбол - в школу» среди команд СЗФО в младших возрастных группах

В Пскове с 19 по 22 февраля прошли соревнования Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» среди команд Северо-Западного федерального округа в младших возрастных группах (2007-2008 и 2005-2006 года рождения).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту, в соревнованиях приняли участие более 400 учащихся общеобразовательных школ Северо-Запада.
1 место - СОШ №2 г. Олонец, Республика Карелия
2 место - Полесская СОШ, Калининградская область
3 место - ЦО «Псковский пед. комплекс», Псковская область
1 место - СОШ №1 г. Бабаево, Вологодская область
2 место - Пустошкинский ЦО, Псковская область
3 место - Пригородная СОШ 0:1, Ленинградская область
Лучшими игроками стали:
Девочки
Бомбардир: Софья Синцова (СОШ № 2 г. Олонец)
Вратарь: Ксения Ефремова (СОШ № 2 г. Олонец)
Игрок: Анна Пирогова (Полесская СОШ)
Мальчики
Бомбардир: Владислав Синявин (СОШ № 1 г. Бабаево)
Вратарь: Артем Хохлов (Пригородная СОШ)
Игрок: Иван Макаров (Пустошкинский Центр Образования)
1 место - СОШ №33 г. Сыктывкар, Республика Коми
2 место - ОШ №2 г. Олонец, Республика Карелия
3 место - СОШ «ЛЦО» пос. Лесколово, Ленинградская область
1 место - СОШ «ЛЦО» п. Лесколово, Ленинградская область
2 место - СОШ №40 г. Череповец, Вологодская область
3 место - СОШ №7 г. Великие Луки, Псковская область
Лучшими игроками стали:
Девочки
Бомбардир: Екатерина Вологжанина (ОШ СОШ № 33 г. Сыктывкар)
Вратарь: Мария Петрова (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)
Игрок: Вера Шляпина (СОШ № 2 г. Олонец)
Мальчики
Бомбардир: Илья Куценко (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)
Вратарь: Илья Воронов (СОШ № 40 г. Череповец)
Игрок: Максим Якунин (СОШ «ЛЦО» п. Лесколово)