Спорт

24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня

24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Первый тренировочный полет уже намечен на утро 11 июня. В этот же день начнется регистрация участников в центре соревнований, которым традиционно станет спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы международной встречи воздухоплавателей.

Фото Александра Воробьева

11 июня также состоится самое зрелищное мероприятие встречи воздухоплавателей – «кей-граб». Аэронавтам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране на реке Ловать. Время работы цели – с 20:00 до 21:00.

12 июня в 18:00 стартует торжественное открытие встречи. Колонна машин аэронавтов проследует по центральному проспекту города к летней эстраде. После представления воздухоплавателей и праздничного концерта состоится массовый старт аэростатов из крепости. Одновременный подъем в небо разноцветных шаров запланирован с 19:00 до 21:00.

С 13 по 16 июня пилоты будут состязаться в спортивном мастерстве, выполняя задания, подготовленные спортивной дирекцией встречи.

Имена обладателей 12-го кубка дружбы, 13-го кубка княгини Ольги, 15-го кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту будут названы на торжественном закрытии встречи. Оно намечено на 17:00, 17 июня.

Завершится 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ночным свечением аэростатов. Они расправят свои купола на площади Ленина 17 июня. Полюбоваться этим незабываемым зрелищем можно будет с 21:00 до 23:00.

Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей выступит ПАО «Газпром».