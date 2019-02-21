Спорт

Третий год подряд список участников встречи воздухоплавателей в Великих Луках открывает спортсмен из Тулы

Первым пилотом, подавшим заявку на участие в 24-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Примечательно, что молодой человек уже третий год подряд открывает список аэронавтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре международной встречи воздухоплавателей.

Напомним, что Дмитрий Жохов входит в первую десятку сильнейших пилотов нашей страны. Прошлый сезон принес ему третье место в общероссийском рейтинге.

«2018-й год стал одним из значимых в плане достижения результатов, – отметил Дмитрий в беседе с представителем пресс-центра МВВвВЛ. – Я занял второе место на чемпионате России в Великих Луках, выиграл молодежное первенство в Кунгуре и завершил сезон третьим местом в общекомандном зачете на молодежном чемпионате мира в Польше».

Трудно поверить, что такое внушительное количество достижений в копилке спортсмена, которому всего лишь 23 года. «Мои первые соревнования состоялись пять лет назад, – отметил аэронавт. – Хорошо помню свой первый спортивный полет. Он был на чемпионате Тульской области. Поднявшись в небо для выполнения заданий, понял, что действительно хочу заниматься этим видом спорта».

Огромную поддержку в период подготовки и участия в соревнованиях спортсмену оказывает его семья. Как ни странно, все самые близкие люди Дмитрия связаны с воздухоплаванием. «Пятнадцать лет назад мой отец Олег Жохов получил пилотское удостоверение. Мама тогда поддержала его начинание, а спустя десять лет после этого она поддержала и меня, – рассказывает Дмитрий. – Без воздухоплавания я не встретил бы и свою супругу. Она была судьей на многих российских соревнованиях, обсервером и руководителем измерительных команд, а сейчас замечательный штурман и моя главная поддержка».

Немалую роль в спортивной жизни воздухоплавателя играют и волонтеры соревнований. Этих ребят и девчонок, которые не жалеют сил ради победы любимого пилота, Дмитрий называет «своей командой #AEROQUESTSPORT». «Почти в каждом городе, где проходят соревнования, есть люди, которые стали неотъемлемой частью команды. С каждым годом нас становится все больше», – отмечает аэронавт.

Город на Ловати в качестве участника встречи воздухоплавателей Дмитрий посетит в пятый раз. «Великие Луки – неотъемлемая часть воздухоплавания в России. Каждая встреча проходит на достойном уровне, поэтому ждешь ее с нетерпением. Встреча задает хороший тон в начале сезона, – сказал пилот. – В этом году я вновь жду от организаторов интересных спортивных заданий, а самое главное – летную погоду, которая позволит их выполнить».

Добавим, что 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Российские пилоты, желающие принять участие в чемпионате, должны представить заявку не позднее 20 апреля. Пилоты, не принимающие участия в чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 27 апреля.

Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и муниципалитет города Великие Луки, полномочным представителем которых является федерация воздухоплавательного спорта Псковской области.

Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».