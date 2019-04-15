Спорт

На 24-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов

25 апреля в администрации города Великие Луки состоялось заседание организационного комитета 24-й международной встречи воздухоплавателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВВвВЛ-2019.

Открывая мероприятие, председатель оргкомитета Владимир Орлов сообщил, что на сегодняшний день на встречу в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов.

«Это аэронавты, которые будут принимать участие в спортивных полетах. Среди них есть представители Польши и Японии, — отметил Владимир Иванович. — Сейчас мы также ожидаем заявки от пилотов, планирующих посетить Великие Луки ради фиесты. Итого, согласно предварительным подсчетам, во встрече примет участие порядка 40-45 воздухоплавателей».

В ходе заседания представители различных городских ведомств и организаций согласовали план совместной работы по проведению встречи и поделились с коллегами своими наработками. В частности, были заслушаны доклады, касающиеся проведения церемоний открытия и закрытия мероприятия, подготовки ко встрече городских территорий, а также поддержки общественного порядка и безопасности.

В заключение заседания Владимир Орлов поблагодарил руководителей городских служб за то, что активно включились в подготовку традиционного праздника монгольфьеров: «Я уверен, что встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет на высочайшем уровне»

Напомним, что 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.