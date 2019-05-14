Спорт

Всероссийский фестиваль «День массового футбола» пройдет в Пскове

День массового футбола отпразднуют в Пскове 25 мая. Фестиваль проводится ежегодно в мае.

Организаторы — Российский футбольный союз и министерство спорта РФ. Фестиваль включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, что позволяет региональным федерациям футбола проводить его на более высоком уровне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, спортивный комплекс «747» станет главной площадкой, где пройдет турнир, мастер-класс и развлечения для любителей футбола.

Сначала пройдет «футбольная карусель»: на большом поле будут расположены 8 спортивных станций, на каждой из которых тренеры школы «Псков-747» и игроки команды мастеров будут демонстрировать правильный способ выполнения тренировочных упражнений.

На маленьком поле будет проводиться турнир среди футболистов 2012 года рождения.

Помимо площадок, на которых можно понаблюдать за игрой, и тренировками, организаторы предусмотрели эстафету: «Папа, мама, я – футбольная семья».

Для качественного проведения мероприятий фестиваля РФС направил организаторам спортивный инвентарь (мячи, насосы, сумки для мячей), сувенирную продукцию (памятные сертификаты, футболки с логотипами фестиваля) и красочные баннеры.