Спорт

Десять студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 24-й Международной встречи воздухоплавателей

Десять студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 24-й Международной встречи воздухоплавателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей.

Ни одна Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках не обходится без волонтеров. Именно они берут на себя самую тяжелую работу, помогая командам пилотов раскладывать аэростаты перед полетами, отправляют их в небо и встречают на земле. Нередко добровольцы координируют маршруты передвижения аэронавтов по городу и за его пределами, а также выполняют роль переводчиков, налаживая коммуникацию между всеми участниками мероприятия.

Второй год в формировании команды волонтеров оргкомитету Международной встречи воздухоплавателей помогает Великолукский филиал ПГУПС. В сентябре прошлого года на базе вуза начались очередные занятия в кружке по подготовке студентов к мероприятию, который получил название «Воздухоплаватель-доброволец — 2019». Занятия с ребятами на протяжении всего учебного года вел администратор Встречи Владимир Малышев. Он познакомил ребят с историей зарождения мирового воздухоплавания, рассказал о видах и формах аэростатов, провел ликбез по правилам проведения соревнований. Также Владимир организовал для студентов практические занятия в Крепости, на которых они тренировались запускать аэростаты в небо.

По результатам работы кружка к Встрече были подготовлены 10 студентов-волонтеров: Алеся Коноплева, Павел Капустин, Игорь Кузнецов, Александр Орехов, Данил Шаньгин, Кирилл Орешин, Максим Карабанов, Ольга Петрова, Дарина Поликанина и Анастасия Шарова.

«Искреннее спасибо Владимиру Малышеву, который заинтересовал ребят таким интересным видом спорта как воздухоплавание — отметили в вузе. — Желаем успехов нашим волонтерам в их нелегком труде!»

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».