Спорт

Великие Луки готовы к 24-й Международной встрече воздухоплавателей

Считанные дни остались до старта 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Десятки спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся вместе, чтобы померяться силами в небе города над Ловатью. Зрителей ожидают красивейшие полеты, зрелищный кей-граб, а также традиционный общий старт аэростатов из крепости и их ночное свечение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, ход подготовки к проведению 24-й Международной встречи воздухоплавателей члены оргкомитета обсудили 3 июня в администрации города в ходе очередного заседания. Открывая мероприятие председатель оргкомитета, директор Встречи Владимир Орлов напомнил присутствующим, что в этом году в городе на Ловати пройдут 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 12-й Кубок Дружбы, 13-й Кубок Княгини Ольги и 15-й Кубок города Великие Луки.

По словам Владимира Орлова, на участие в чемпионате России заявку подали 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте. «Спортивная дирекция сформирована. Оборудование и все необходимое для обеспечения проведения Встречи приобретено», - подчеркнул Владимир Орлов. Также он отметил, что благодаря генеральному спонсору мероприятия ПАО «Газпром» пилоты будут в полной мере обеспечены газом для своих аэростатов.

О своей готовности к предстоящей Встрече в ходе заседания доложили и представители различных городских служб и учреждений. Как рассказал и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк, в настоящее время идет покос травы на земляной крепости, где состоится массовый старт аэростатов. К Встрече также готовится летняя эстрада, на сцену которой, в ходе церемонии открытия соревнований, поднимутся пилоты из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также почетные гости. В полной готовности, по словам заместителя председателя комитета культуры администрации города Райды Ежовой, находятся творческие коллективы, которые своими номерами украсят основные события Встречи.

Обеспечением охраны общественного порядка во время массовых мероприятий займутся полицейские. Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Роман Иванов, будет задействовано более 200 человек личного состава. О безопасности дорожного движения позаботятся сотрудники ГИБДД. Также в местах скопления людей будут дежурить бригады скорой помощи.

В целом, все службы готовы к проведению Встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Примечательно, что к празднику воздухоплавания большой интерес проявили представители СМИ. Около 50 журналистов будут освещать соревнования по воздухоплавательному спорту в городе на Ловати. О Встрече в своих аккаунтах расскажут и популярные блогеры из Петербурга, которые участвуют в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России».

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».