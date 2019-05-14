Спорт

Сегодня в Великих Луках пройдет самое зрелищное соревнование встречи воздухоплавателей - «кей-граб»

Сегодняшнее утро подарило пилотам 24-й Встречи воздухоплавателей в Великих Луках второй тренировочный полет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, на завершившемся около 05.00 брифинге им был разрешен свободный старт. Некоторые, не изменяя традициям, будут взлетать с крепости, более отчаянные - поедут для этих целей в район. Один из пилотов поднимется в небо прямо с центра главной площади города на Ловати.





Напомним, что сегодня при условии хорошей погоды состоится одно из самых зрелищных событий Встречи воздухоплавателей - «кей-граб». Цель будет работать с 20.00 до 21.00. Аэронавтам предстоит пролететь над водной гладью реки Ловать так, чтобы с высоты попасть маркером в небольшую корзину в катамаране. Хорошим стимулом для пилотов является денежный приз, который предоставляет спонсор «кей-граба» ЗАО «ЗЭТО».



Брифинг участников полета «кей-граб» запланирован на 18.00.



Фото Александра Воробьева.