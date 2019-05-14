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Лидер измерительной команды на встрече воздухоплавателей: Неважно, работаешь ты на земле в команде измерителей или летаешь на аэростате, небо - это жизнь

Международная Встреча воздухоплавателей - это не просто праздник спорта, но и огромная работа сервисных служб, судей, бригад измерителей. Пресс-центр МВВвВЛ-2019 пообщался с одним из лидеров измерительных команд в Великих Луках Игорем Пилюгиным и узнал, в чем состоит работа специалистов измерителей.

- Игорь, сколько человек в команде и в чем заключается ваша работа?

- В команде измерителей обычно заняты 3-4 человека. Мы занимаемся первичной работой постановки мишени в месте, которое определяет спортивная дирекция. Мы готовим мишени, чтобы наши великие русские пилоты бросали маркеры и выполняли задания, которые могут быть виртуальными, то есть связанными с логгерами, трекерами и т.д.

Мы получаем задание по своей точке, мишени, выезжаем заранее на местность и обязательно сообщаем, что точка соответствует спортивным требованиям, после чего мы выкладываем крест, который имеет яркий цвет, фиксируем зону определения маркера и ждем подлета аэростатов.

- Что самое сложное в вашей работе?

- Самое сложное в работе создать команду, которая часто состоит из совершенно новых и разных людей. Главное найти таких людей, которые увлечены воздухоплаванием, потому что нужно уметь создать и сохранить командный дух встречи.

В этом году моя команда состоит из опытных членов, которые уже работали вместе. Это Владимир Алексеев, который, помимо прочего, является знаменитым планеристом, он начинал работу на воздухоплаваниии еще в 1990-е годы в составе судей, также в моей команде состоят моя дочь Анастасия Пилюгина, Алексей Ионов, который с нами работает уже три года, Ирина Ветрина из Великих Лук.

- Вы сами в Великих Луках работаете с какого года? Как вам атмосфера?

- Я приезжаю в Великие Луки с 2004 года и каждый раз не устаю повторять, что здесь особая атмосфера. Город замечательный, много красивых и гостеприимных людей. Вообще человек, который хоть раз оказался в небе на аэростате или был причастным к Встрече, который хотя бы единожды потрогал воздух на высоте, такой человек уже никогда не будет смотреть вниз, а будет устремлять глаза только в небо. Неважно, работаешь ты на земле в команде измерителей или летаешь на аэростате, небо — это жизнь.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.