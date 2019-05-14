Спорт

Пилот из Японии Имамура Синносукэ: Я с радостью вернулся в Великие Луки

В первый день регистрации команд к участию в 24 Международной Встрече воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировался один иностранный участник - пилот из Японии Имамура Синносукэ (Imamura Shinnosuke). Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МВВвВЛ-2019.

Как рассказал Имамура, он с радостью вернулся в Великие Луки в этом году, чувствует себя отлично, расслабленно, готов посоревноваться с лучшими российскими пилотами: «На Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках обычно много интересных заданий для пилотов, поэтому выступать здесь приятно и захватывающе. В целом атмосфера дружеская, очень хорошие организаторы, персонал, в целом люди очень добрые, гостеприимные».

Пилот также добавил, что рекомендовал участие в Международной Встрече воздухоплавателей в Великих Луках другим пилотам из Японии, в частности, Юдаю Фуджита (Yudai Fujita), но, к сожалению, в эти же дни в Японии проходят важные соревнования, в которых он участвует.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».