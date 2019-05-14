Спорт

Джон Груббстром: Уровень Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках значительно вырос за 10 лет

Уровень пилотов и соревнований воздухоплавателей в Великих Луках значительно вырос за 10 лет. Такое мнение высказал президент международного жюри Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Джон Груббстром на пресс-конференции 12 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре соревнований, участие в пресс-конференции также приняли директор Встречи Владимир Орлов, спортивный директор Витольд Филюс, офицер по безопасности Гинтс Гайлис и первый президент международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Давид Шифирин.

Как рассказал Владимир Орлов, в соревнованиях этого года участвуют 36 экипажей. Это говорит о хорошем уровне Встречи. Он надеется, что погода позволит и неделя будет спортивной и красивой. Вчерашняя игра «кей-граб» показала, что пилоты не только проявили мастерство техническое, но и подошли с душой, зрители остались в полном восторге. Все пилоты размещены, газ есть в полном объеме.

Витольд Филюс отметил, что рад снова оказаться в Великих Луках в качестве спортивного директора. С начала 2019 года он снова начал выступать в качестве пилота аэростата и хотел бы приехать в Великие Луки в качестве участника: «К сожалению, пока я работаю директором, летать в качестве спортсмена не могу, но постараюсь приложить весь свой опыт, чтобы подготовить задания на отличном уровне, если позволит погода. Подчеркну, что организация в Великих Луках как всегда великолепна, я знаю здесь почти всех людей, здесь приятно находиться».

Джон Груббстром напомнил, что уже бывал в Великих Луках в качестве спортивного директора в 2006-2008 годах, поэтому для него большая честь снова оказаться в городе на Ловати: «Я как никто понимаю, какая работа ложится на плечи организаторов, судей, пилотов во время таких соревнований. Моей задачей на этих соревнованиях будет обеспечить, чтобы они были честными, интересными и безопасными». Джон добавил, что с 2008 года значительно вырос уровень пилотов, которые теперь успешно выступают на международной арене, а также уровень организации. «Город развивается, и лично я заметил, что значительно лучше стала дорога из Москвы в Великие Луки», - добавил гость.

Гинтс Гайлис поблагодарил директора встречи за правильные решения и рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни. Ожидается, что сегодня ветер стихнет в районе 20:30 и тогда состоится массовый взлет аэростатов с территории крепости. Что касается соревновательных дней, пока прогноз обещает осадки в пятницу, но возможно, все изменится.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.