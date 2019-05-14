Спорт

Состоялось открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Торжественная церемония открытия 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках по традиции прошла на Летней эстраде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после концертных номеров, которые для жителей и гостей города подготовили городские творческие коллективы, на сцену поднялись все 36 пилотов встречи, где их представили зрителям.

В этом году в Великие Луки приехали спортсмены из Японии, Польши, Литвы, Латвии, Пермского края, из Москвы и Московской области, Ленинградской, Воронежской, Тульской, Калужской и Нижегородской областей. Были среди представленных и великолучане. Далее с приветственным словом к собравшимся обратился глава города Николай Козловский. В своем выступлении он отметил, что Великие Луки уже более двух десятков лет объединяют спортсменов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Также перед великолучанами и гостями города выступили спортивный директор Встречи Витольд Филюс, директор встречи Владимир Орлов. Кроме того, приветственное слово от губернатора Псковской области передала Нинель Салагаева.

Флаг 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках торжественно поднял чемпион 2018 года Артем Денисенко.

После этого все пилоты прошествовали в Крепость для массового старта. Самое зрелищное событие Встречи воздухоплавателей на этот раз все-таки состоялось, несмотря на то, что решение стартовать было принято не сразу, а только после двух брифингов. Погода вновь внесла свои коррективы, но в итоге десятки разноцветных аэростатов поднялись в небо над Ловатью, подарив зрителям множество ярких эмоций.