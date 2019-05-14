Спорт

Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках отправились выполнять первый спортивный полет

В первый день соревнований предполетный утренний брифинг, назначенный на 04.15, завершился в 05.00. Спортивная дирекция подготовила для пилотов шесть заданий, среди которых «вальс сомнений». Общий старт назначен с территории крепости, а общая посадка - в районе Новосокольников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

Отметим, что во время брифинга от пилотов поступило предложение назначать старты на более раннее время. Поэтому завтра, если кто-то из великолучан и гостей города захочет полюбоваться аэростатами, придется встать пораньше.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Фото Игоря Шелапутина.