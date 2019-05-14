Спорт

Участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках готовятся к вечерним полетам

В предпоследний день соревнований международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках спортивный директор Витольд Филюс вновь предложил пилотам стартовать единым фронтом из Крепости. Так, у великолучан и гостей города появился еще один шанс посмотреть, как десятки аэростатов набирают воздух в оболочки, а затем, взлетев, расцвечивают небо над Великими Луками.

Как сообщили ПЛН организаторы, на место старта пилоты выезжают по окончании предполетного брифинга в спорткомплексе «Стрелец» после 19.00. Там спортивная дирекция оценит метеорологическую ситуацию и при благоприятных погодных условиях к 20.30 разрешит пилотам подняться в небо.

Напомним, что 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Фото Александра Воробьева.