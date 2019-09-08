Спорт

Межрегиональное первенство по футболу стартовало в Пскове

В Пскове стартовало первенство МРО «Северо-Запад» среди юношей 2007 года рождения. В соревнованиях среди 12-летних футболистов принимают участие девять коллективов из семи областей Северо-Западного региона, в том числе «Псков-747» и «Стрела» Псков.

В первом своем матче воспитанники Германа Кравченко одержали победу над сборной Новгородской области со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Псков-747» отметились Артем Стрельцов и Егор Кузьмин, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

Календарь турнира:

10 сентября 2019 (вторник)

09:00. «Ангелболл» – «Псков 747»

10:30. Сборная Новгородской области – «Балтика»

12:00. СШ «Ленинградец» – СШОР-5

13:30. СШ Коми – «Стрела» Псков



11 сентября 2019 (среда)

09:00. «Стрела» Псков – СШ-7

10:30. СШ Коми – СШ «Ленинградец»



12 сентября 2019 (четверг)

09:00. «Псков 747» – «Балтика»

10:30. Сборная Новгородской области – «Ангелболл»

12:00. СШ-7 – СШОР-5

13:30. СШ «Ленинградец» – «Стрела» Псков



13 сентября 2019 (пятница)

09:00 СШОР-5 – «Стрела» Псков

10:30 СШ-7 – СШ Коми



14 сентября 2019 (суббота)

09:00 игра за 7-е место

10:30 игра за 5-е место

12:00 игра за 3-е место

13:30 финал

15:00 церемония награждения