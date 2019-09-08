Межрегиональное первенство по футболу стартовало в Пскове

В Пскове стартовало первенство МРО «Северо-Запад» среди юношей 2007 года рождения. В соревнованиях среди 12-летних футболистов принимают участие девять коллективов из семи областей Северо-Западного региона, в том числе «Псков-747» и «Стрела» Псков.
В первом своем матче воспитанники Германа Кравченко одержали победу над сборной Новгородской области со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Псков-747» отметились Артем Стрельцов и Егор Кузьмин, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.
Календарь турнира:
10 сентября 2019 (вторник)
09:00. «Ангелболл» – «Псков 747»
10:30. Сборная Новгородской области – «Балтика»
12:00. СШ «Ленинградец» – СШОР-5
13:30. СШ Коми – «Стрела» Псков
11 сентября 2019 (среда)
09:00. «Стрела» Псков – СШ-7
10:30. СШ Коми – СШ «Ленинградец»
12 сентября 2019 (четверг)
09:00. «Псков 747» – «Балтика»
10:30. Сборная Новгородской области – «Ангелболл»
12:00. СШ-7 – СШОР-5
13:30. СШ «Ленинградец» – «Стрела» Псков
13 сентября 2019 (пятница)
09:00 СШОР-5 – «Стрела» Псков
10:30 СШ-7 – СШ Коми
14 сентября 2019 (суббота)
09:00 игра за 7-е место
10:30 игра за 5-е место
12:00 игра за 3-е место
13:30 финал
15:00 церемония награждения