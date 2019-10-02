Спорт

В Великих Луках прошел традиционный турнир по футболу «Надежда»

В Великих Луках прошел традиционный турнир по футболу «Надежда». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования «Надежда» призваны помочь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, глядя на успешных взрослых, выбрать правильные жизненные ориентиры.

В этом году в состязаниях участвовало 4 команды, в состав которых наряду с несовершеннолетними вошли депутаты и представители городской администрации, а также полицейские, приставы, прокуроры.

В итоге первое место в турнире заняла команда Великолукского механико-технического колледжа и ОМВД, второе место - у команды Великолукской сельскохозяйственной академии совместно с представителями городской администрации и Великолукской городской Думы. Почетное третье место завоевала команда центра образования совместно с судебными приставами, набрав 3 очка.