Спорт

Финал чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области пройдет 19 октября

19 октября в Великих Луках пройдут игры финального этапа чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Осень 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.



Игры пройдут на стадионе «Экспресс». Начало игр в 11:00, торжественное закрытие и награждение запланировано на 17:00.



Призеры и победители соревнований будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

Награды ждут игроков в номинациях «Лучший игрок», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь».

Команды занявшие первые места получат в подарок от проекта #Команда2018 и #ВПСКШторм футбольную форму.



На торжественном закрытии выступит с показательным выступлением призер чемпионата России по фристайлу с мячом Евгений Коньков.



Участие в финальном этапе примут 15 команд из городов: Псков, Великие Луки, Пустошка, Порхов, Печоры, Остров, Невель, Пушкинские горы.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента Российской Федерации.