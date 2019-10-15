Спорт

Названы победители финального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

Завершился финальный этап чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень 2019». Финальные игры прошли в Великих Луках на стадионе «Экспресс».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в финале приняли участие 15 команд из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Порхова, Печор, Острова, Невеля, Пушкинских Гор.

На закрытии с показательным выступлением также выступил призер чемпионата России по футбольному фристайлу Евгений Коньков со своим учеником.

В младшей возрастной группе 2007-2009 годов рождения места распределились следующим образом:

3-е место- «Олимп» (Пустошка)

2-е место – «Крепыши» (Псков)

1- е место – «Кадеты» (Великие Луки)

В номинациях:

лучший защитник – Степан Тарасов, команда «Юность» (Порхов)

лучший вратарь – Алина Быстрова, команда «Кадеты» (Великие Луки)

лучший нападающий – Кирилл Орехов, команда «Крепыши» (Псков)

лучший игрок – Елизар Мартыненко, команда «Кадеты» (Великие Луки)

В средней возрастной группе 2005-2006 годов рождения победителями стали:

3-е место- «Острович» (Остров)

2-е место – «Авангард» (Псков)

1- е место – «Юность» (Невель)

В номинациях:

лучший защитник – Кирилл Ильин, команда «Острович» (Остров)

лучший вратарь – Кирилл Севрюков, команда «Юность» (Невель)

лучший нападающий – Владислав Пиминов, команда «Авангард» (Псков)

лучший игрок – Павел Шавров, команда « Юность» (Невель)

В старшей возрастной группе 2001-2004 годов рождения места распределились так:

3-е место- «Святогорец» (Пушкинские горы)

2-е место – «Интер» (Псков)

1- е место – «БК Леон» (Невель)

В номинациях :

лучший защитник – Антон Васильев, команда «Интер» (Псков)

лучший вратарь – Александр Афанасьев, команда «Village boys» (Псков)

лучший нападающий – Кирилл Ермоченко, команда «БК Леон» (Невель)

лучший игрок – Максим Богданов, команда «Интер» (Псков)

Команды, занявшие первые места в своих возрастных группах, были награждены футбольной формой, лучшие игроки в своих номинациях – статуэтками и футбольной атрибутикой.