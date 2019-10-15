Названы победители финального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

Завершился финальный этап чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень 2019». Финальные игры прошли в Великих Луках на стадионе «Экспресс».
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в финале приняли участие 15 команд из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Порхова, Печор, Острова, Невеля, Пушкинских Гор.
На закрытии с показательным выступлением также выступил призер чемпионата России по футбольному фристайлу Евгений Коньков со своим учеником.
В младшей возрастной группе 2007-2009 годов рождения места распределились следующим образом:
3-е место- «Олимп» (Пустошка)
2-е место – «Крепыши» (Псков)
1- е место – «Кадеты» (Великие Луки)
В номинациях:
В средней возрастной группе 2005-2006 годов рождения победителями стали:
3-е место- «Острович» (Остров)
2-е место – «Авангард» (Псков)
1- е место – «Юность» (Невель)
В номинациях:
В старшей возрастной группе 2001-2004 годов рождения места распределились так:
3-е место- «Святогорец» (Пушкинские горы)
2-е место – «Интер» (Псков)
1- е место – «БК Леон» (Невель)
В номинациях :
Команды, занявшие первые места в своих возрастных группах, были награждены футбольной формой, лучшие игроки в своих номинациях – статуэтками и футбольной атрибутикой.