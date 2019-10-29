Спорт

Невельская команда «Юность» представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола

Футбольная команда «Юность» из Невельского района представит Псковскую область на Всероссийском фестивале дворового футбола, который пройдет с 30 октября по 3 ноября в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В соревнованиях примут участие около 50-ти команд из разных регионов России. На первом этапе они будут разделены на группы по 4 коллектива. Команды, занявшие первые два места на групповом этапе, попадут в плей-офф турнира и поборются за призовые места.

Игры будут проходить на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. Награждение победителей фестиваля дворового футбола состоится на поле «ВТБ Арены» в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Школьники также будут наблюдать за игрой с трибун стадиона.

В один из соревновательных дней для участников предусмотрена пешеходная экскурсия по Красной площади.

Всероссийский фестиваль дворового футбола организован министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом, министерством просвещения Российской Федерации и Всероссийской федерацией школьного спорта при поддержке партии «Единая Россия».

Напомним, невельская команда «Юность» завоевала право выступить на Всероссийском фестивале дворового футбола после победы на региональных соревнованиях на кубок губернатора Псковской области в категории команд 2006–2007 годов рождения.