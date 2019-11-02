Спорт

В «Кубке Пскова» побеждают «Стрела» и «Псков-747»

В Пскове на стадионе «747» завершилась третья часть традиционного футбольного турнира «Кубок Пскова». В соревнованиях, которые длились три дня, с 1 по 3 ноября, приняли участие 12 команд футбольных школ из Пскова, Гатчины, Великого Новгорода и Киришей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации футбола.

По регламенту соревнований каждый коллектив сыграл с каждым в один круг. В возрастной категории 2009-2010 годов рождения первенствовала «Стрела» (тренер Юрий Вересов), второе место заняла «Стрела-08» (Сергей Коркунов), а третьим финишировал «Псков-747» (Андрей Колышев). Лучшими в номинациях были признаны: «лучший игрок» – Семен Ефимов (Стрела); «лучший нападающий» – Дмитрий Поздняков (Стрела-10); «лучший полузащитник» – Никита Воробьев (Гатчина); «лучший защитник» – Дмитрий Тимофеев (Псков-747) и «лучший вратарь» – Тимофей Пятаев (Стрела).

В возрастной категории 2007-2008 годов рождения «золотые» награды достались «Псков-747» (Герман Кравченко), «серебро» завоевала «Стрела» (Александр Иванов), а «бронзу» – «Псков-747» (Сергей Степанов). Лучшими в номинациях стали: «лучший игрок» – Сергей Шайкин (Псков-747); «лучший нападающий» – Данила Любушкин (Псков-747); «лучший полузащитник» – Захар Гиркало (Псков-747-08); «лучший защитник» – Максим Комлев (Стрела-08); «лучший вратарь» – Ренат Рахматуллин (Стрела).

В ближайшие выходные, 6 – 8 ноября, за главный приз «Кубка Пскова» будут сражаться команды возрастной категории 2006 года рождения.