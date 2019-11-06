Спорт

Серию товарищеских матчей сыграли футбольные команды интернатных учреждений Псковской области

В рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч Дружбы» состоялись товарищеские матчи между футбольными командами детских интернатных учреждений Красногородского, Опочецкого, Порховского, Пушкиногорского и Печорского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В конце октября состоялись первые матчи между воспитанникам Порховской коррекционной школы-интерната и Центра помощи детям Печорского района. Футболисты сыграли 4 матча в футбол и два в football3. В трех матчах победу одержали печорские футболисты, а четвертый матч завершился ничьей. Судьи отмечали хорошую игру обеих команд, а лучшим игроком по итогу всех матчей был признан игрок из Печор Константин Спиридонов. После матчей ребята из Печор поделились своими впечатлениями о визите в Варшаву. В августе 2019 года команда старшеклассников ездила на международный футбольный фестиваль в Польшу, в котором также принимали участие команды из других стран. Порховичи похвастались результатами своей поездки в Москву на IX Олимпиаду среди детских домов и школ-интернатов, где команда заняла 2-ое из 24 мест.

12 ноября прошли товарищеские матчи сразу в двух районах: Опочецкие интернантые учреждения сыграли несколько матчей в обычный и социально ориентированный футбол (football3) между собой, а футболисты Красногородских интернатных учреждений принимали у себя в гостях игроков из Пушкинских Гор. Во всех Опочецких матчах победу одержали ребята из Опочецкой коррекционной школы-интерната. А в матчах в Красногородске победили гости из Пушкинских Гор.

Но товарищеские матчи между учреждениями проводятся не для результата, а с целью лишний раз отработать и закрепить свои футбольные навыки, а также встретиться и пообщаться со сверстниками из других интернатных учреждений области.

Польза от товарищеских игр между учреждениями состоит ещё и в том, что дети с особенностями и задержками в интеллектуальном развитии могут общаться и играть с другими ребятами на равных. Они не остаются изолированными, чувствуют свою значимость в соревнованиях. Занятия football3 для таких ребят особенно важны, потому что они не только играют с мячом, но и обсуждают, спорят, аргументированно защищают свою позицию, учатся решать возникающие на поле конфликты.

Напомним, что в рамках проекта «Мяч дружбы» воспитанники 9 интернатных учреждений Псковской области дополнительно занимаются футболом в секциях с 2017 года, а с сентября 2018 года играют и в football3 – разновидность футбола, ориентированную на честность, диалог и взаимоуважение.